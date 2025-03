Algérie: L'entrée en service des usines de dessalement d'eau de mer, 'une avancée significative vers le renforcement de notre sécurité hydrique'

Alger — L'entrée en service des usines de dessalement d'eau de mer, récemment inaugurées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, constituent "une avancée significative vers le renforcement de notre sécurité hydrique", affirme la revue El Djeïch dans son numéro du mois de mars.

L'Editorial ajoute que "c'est l'Algérie que nous aimons et que tous les Algériens aiment, l'Algérie qui relève les défis, à l'exemple de ceux qui ont relevé le défi le premier Novembre 1954, armés de simples fusils de chasse, grâce auxquels ils ont bouté hors de notre territoire la cinquième puissance mondiale de l'époque (le colonisateur)".

El Djeïch affirme, par ailleurs, qu'à l"'image de la grande dynamique qui caractérise notre pays au plan interne et à différents niveaux, notre diplomatie a réussi à renforcer la présence de l'Algérie à l'échelle continentale et internationale, lui permettant de renouer avec sa place prestigieuse dans le concert des nations, notamment au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, en sa qualité de membre non permanent, et au niveau continental en tant que membre éminent et efficace dans les différentes structures et organes de l'Union africaine".

Pour El Djeïch, c'est "une présence active saluée par les dirigeants africains dans le communiqué final de la 38e session ordinaire de l'Union africaine, tenue le mois dernier, dans lequel ils ont félicité Monsieur le Président de la République pour l'excellente direction qu'il a donnée au Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (Maep) et pour le succès exceptionnel obtenu par le mécanisme sous sa direction, mais aussi pour son leadership éclairé du Maep et son engagement indéfectible en faveur de la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance dans le continent".

Dans le même ordre d'idées, "et en adéquation avec les efforts déployés dans tous les secteurs pour mettre notre pays sur la voie du renouveau et de la prospérité dans un climat de sécurité et de stabilité, l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de libération nationale, poursuit son oeuvre de modernisation et de professionnalisation avec rigueuret détermination, après avoir franchi des pas significatifs, à tous les niveaux et dans divers domaines, dont celui de la coopération militaire avec nombre d'armées de pays amis, sur la base du principe que l'Algérie est une puissance régionale et un partenaire incontournable dans la préservation et le renforcement de la sécurité régionale et internationale", souligne cette source.

Il avait déclaré que "la diplomatie militaire a enregistré une forte dynamique, traduite par l'accueil de nombreuses délégations militaires étrangères de haut niveau, et des visites effectuées dans plusieurs pays dans le cadre des efforts de raffermissement des relations de coopération bilatérale et multilatérale avec les armées amies, de nature à renforcer notre appareil de défense et lui permettre de relever les défis sécuritaires qui s'imposent à notre pays, à l'aune des changements géopolitiques que connaît notre sous-région".

El Djeïch estime que "le mérite dans ce que connaît notre pays aujourd'hui en termes de développement et d'avancées à tous les niveaux, revient à la mobilisation et à l'engagement de ses fidèles et loyaux fils ainsi qu'à la volonté et à la persévérance de sa composante féminine, qui poursuit sa marche en avant par fidélité à ses aînées chahidate et moudjahidate avec la même détermination et le même dévouement, imprégnées des mêmes principes et valeurs".

"A ces femmes libres d'Algérie, il nous incombe de leur adresser nos chaleureuses félicitations et nos meilleurs vœux, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, en leur souhaitant davantage de succès et de progrès", ajoute l'Editorial.

El Djeïch indique, en outre, qu'"en ce mois du Chahid et de célébration de l'anniversaire de la Victoire sur un colonialisme brutal et barbare, qui n'a lésiné sur aucun moyen ni méthode dans sa tentative d'exterminer le peuple algérien et d'effacer sa personnalité, autant la fierté et l'orgueil nous envahissent à l'évocation des faits glorieux de nos aînés et de leurs incommensurables sacrifices pour libérer le pays de ses chaînes, autant nous avons conscience de l'ampleur de la responsabilité qui nous incombe pour préserver le précieux et inestimable héritage que nous ont légués ces héros".

Pour El Djeïch, c'est "une responsabilité qui exige fidélité à ce parcours et d'œuvrer sans relâche, en toute sincérité et avec détermination, pour préserver la puissance, la prospérité et la souveraineté de notre pays, et pour poursuivre le processus d'édification de l'Algérie nouvelle victorieuse".