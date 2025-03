Afrique de l'Ouest: Au Nigeria, des délégations des pays du Sahel planchent sur la lutte anti-terroriste dans la région

Le Nigeria a accueilli, en fin de semaine dernière et au cours du week-end, une délégation composée d'une dizaine de personnes réunissant des acteurs de la société civile et des spécialistes des questions militaires, venus du Niger, du Burkina Faso et du Mali.

Ce séjour était facilité par le Centre norvégien pour la résolution des conflits (Noref) et avait pour but d'étudier la stratégie du Nigeria en matière de lutte anti-terrorisme, en particulier concernant la réintégration des anciens jihadistes de Boko Haram dans la société, à travers l'opération « Safe Corridor » dans l'état du Borno. La délégation a pu s'entretenir avec les hauts gradés nigérians, qui ont fait part de leur volonté de collaborer plus étroitement avec l'Alliance des États du Sahel (AES) sur le sujet.

« En tant qu'Africains, nous devons nous unir (...) en particulier dans la région du Sahel ». C'est ce qu'a déclaré le chef d'état-major des armées du Nigeria, lors de sa rencontre avec la délégation sahélienne. Le général Christopher Musa a particulièrement insisté sur l'importance d'une coopération renforcée entre son pays et les états membres de l'AES.

« Une seule famille »

« Nous sommes une seule famille » a ainsi déclaré le général Musa - qui se veut une fois de plus rassurant quant aux les intentions du Nigeria : « Nous sommes un pays pacifique et nous ne serons jamais des ennemis », insiste-t-il. La lutte contre le financement du terrorisme est un autre enjeu majeur pour le Nigeria. Le général Christopher Musa s'est inquiété des « problématiques liées aux mines illégales » qui permettent aux terroristes de « se financer », selon lui.

Situation sécuritaire de plus en plus complexe

Le Nigeria est en prise avec une situation sécuritaire de plus en plus complexe, notamment dans les régions frontalières du nord-ouest du pays. La résurgence d'un groupe armé, surnommé « Lakurawa » et classé organisation terroriste par Abuja, inquiète particulièrement. Ces hommes, dont certains seraient originaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger, ont multiplié les attaques sur le sol nigérian ces derniers mois, profitant de la porosité des frontières pour mener leurs actions.