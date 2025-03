Algérie: El-Bayadh - La bataille de 'Khellaf' à Brezina, une autre épopée de la lutte armée contre le colonisateur français

El-Bayadh — La bataille de "Khellaf" à Brezina (sud d'El Bayadh) est l'une des épopées de la glorieuse guerre de libération nationale, au cours de laquelle les moudjahidine ont infligé de lourdes pertes aux forces coloniales françaises, démontrant un courage et un sacrifice exemplaires pour la patrie.

Cette bataille a eu lieu le 10 mars 1957 dans la région de ksar "Khellaf", à l'Est de la ville de Brezina, oasis située à environ 90 km de la ville d'El-Bayadh, une région qui a été le théâtre de nombreuses embuscades et batailles menées par les moudjahidine contre l'armée coloniale durant la Révolution.

Parmi les hauts faits d'armes menés par les valeureux djounoud de l'Armée de libération nationale (ALN) dans cette région des Hauts-plateaux de l'Ouest, la bataille de "Khellaf" demeure la plus marquante, rapporte le service du patrimoine historique et culturel de la direction des Moudjahidine et des Ayants-droit.

Gravée dans la mémoire collective, elle a eu lieu lorsqu'une katiba de l'ALN composée de 75 combattants sous le commandement du défunt moudjahid Rahmouni Slimane, dit "Si Boucherit", s'est dirigée vers ksar "Khellaf".

Vers 8h10, les moudjahidine avaient tendu une embuscade visant le commandant de la caserne militaire des forces ennemies stationnées à Brezina. L'embuscade s'est ensuite transformée en bataille, qui s'est poursuivie jusqu'au coucher du soleil.

Durant cette bataille, Laradj Laradj est tombé au champ d'honneur, tandis que deux autres moudjahidine ont été blessés, parmi lesquels les principaux acteurs de l'attaque, Rahmouni Slimane et le moudjahid Dahmane Benaïche. Ce dernier succombera plus tard à ses blessures. De son côté, l'armée coloniale a subi de lourdes pertes, avec 32 soldats tués et trois véhicules militaires détruits, a fait savoir la même source.

Il convient de rappeler que le défunt moudjahid Rahmouni Slimane, décédé en 2015, fut l'un des principaux commandants de nombreuses opérations militaires de l'Armée de libération nationale dans la troisième zone de la Wilaya V historique.

Parmi ses actions notables, celle ayant ciblé le poste de garde de l'armée coloniale au lieu-dit "Dar Essof" (cité "Es-Saâda" actuellement à El Bayadh) en 1956, qui fut sa première opération après son engagement dans la lutte armée, cette même année. Le défunt Moudjahid a également commandé la bataille de "Khellaf" et bien d'autres opérations.

En outre, il a été chargé d'assurer l'acheminement d'armes et de courriers entre les dirigeants de la Révolution et les états-majors de l'Armée de libération nationale. En 1961, il fut arrêté par l'occupant français et emprisonné dans la région de Kenadsa à Béchar, avant d'être libéré en juin 1962.

Pour rappel, la région de Brezina a été le théâtre de nombreuses embuscades et batailles durant la guerre de libération. Outre la bataille de Khellaf, d'autres affrontements notables y ont eu lieu, comme l'embuscade de Saâdana, menée par le héros Moulay Brahim, ainsi que la bataille de Zeboudj, l'embuscade d'El-Gor et la bataille de Kef El Hadj Boulenouar.

Ces hauts faits d'armes ont permis d'infliger de lourdes pertes à l'armée coloniale, démontrant que la flamme de la Révolution de Novembre ne s'éteindra qu'avec l'indépendance et l'affranchissement du joug colonial.