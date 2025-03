Tunisie: L'EST a souffert face à l'USBG - La défense, talon d'Achille !

Si ce n'est pas Amanallah Memmiche, c'est Hamza Jelassi qui commet une erreur de débutant.Une erreur fatale à cause de laquelle l'équipe a souffert un match entier.

Si Laurentiu Reghecampf veut aller loin en Ligue des champions et atteindre la finale comme son prédécesseur Miguel Cardoso ( bien que ce dernier ait disposé d'un effectif de moindre qualité), il est impératif qu'il mette de l'ordre dans sa défense. En ce qui concerne la participation dans la Coupe du monde des clubs, ce n'est pas avec une défense qui cumule des erreurs grossières, de surcroît fatales, qu'il fera une prestation digne de l'histoire du club.

Car si ce n'est pas Amanallah Memmiche, c'est Hamza Jelassi qui commet une erreur de débutant : une passe téléphonée à Koussay Smiri, la trajectoire de la balle est coupée par Adnène Yaâkoubi qui accélère avant de remettre pour Iyed Belwafi. Ce dernier termine le travail et parvient à tromper Amanallah Memmiche, impuissant. Une erreur fatale à cause de laquelle l'équipe a souffert un match entier et qui dénote la fébrilité d'un compartiment qui déçoit.

L'expérience de Ben Saïd, un atout

Quand on dispute un tournoi majeur, il vaut mieux disposer d'un gardien de but d'expérience. L'Espérance, qui joue la Champions League et qui s'apprête à disputer la Coupe du monde des clubs, n'a pas à chercher un gardien de but chevronné, puisqu'elle dispose déjà de Béchir Ben Saïd.

Car, au-delà de l'erreur de Hamza Jelassi, c'est toute l'organisation défensive qui est à revoir. Une défense qui a besoin d'un patron expérimenté pour la diriger. Et ce patron expérimenté ne peut être que Béchir Ben Saïd en l'absence de Meriah. Memmiche, lui, peut être bon comme deuxième gardien. On peut lui faire jouer les matchs de la Coupe de Tunisie et l'aligner dans certains matchs du championnat d'une manière régulière pour qu'il ne perde pas la main.

Bref, si Laurentiu Reghecampf ne stabilise pas sa défense, il n'en finira pas avec les revers. Il est urgent de mettre de l'ordre dans ce secteur clef de l'équipe.