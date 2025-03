Tunisie: Vers une ligne aérienne directe entre la République tchèque et les villes tunisiennes de Tozeur et Tabarka

Le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, a souligné, lundi, lors de sa rencontre avec l'ambassadeur de la République tchèque en Tunisie, Richard Kadlčák, la nécessité d'ouvrir une ligne aérienne directe reliant la République tchèque aux villes de Tozeur et Tabarka. Cette initiative vise à faciliter l'afflux des touristes tchèques vers la Tunisie et à diversifier les flux touristiques au-delà des destinations balnéaires classiques.

Lors de cette réunion, consacrée au renforcement de la coopération bilatérale dans les secteurs du tourisme et de l'artisanat, le ministre a mis en avant la richesse et la diversité de l'offre touristique tunisienne. Il a insisté sur l'importance de promouvoir le tourisme saharien, écologique et culturel, afin de positionner la Tunisie comme une destination complète et adaptée aux attentes des visiteurs.

Tekaya a également souligné l'importance de l'échange d'expertises et de la formation entre la Tunisie et la République tchèque, en particulier dans les domaines du verre, de la céramique et de la poterie. Il a appelé à une meilleure promotion des produits artisanaux tunisiens à travers une participation accrue aux salons et expositions internationaux.

Mettant en avant le rôle stratégique du tourisme dans le développement des relations bilatérales, le ministre a réaffirmé l'engagement de la Tunisie à encourager les investissements étrangers dans le secteur. Il a rappelé à cet effet la participation tunisienne à la 33e édition du salon du tourisme "Holiday World", prévu à Prague du 14 au 16 mars 2025, afin de promouvoir davantage la destination tunisienne.

Pour sa part, l'ambassadeur Richard Kadlčák a salué l'essor du tourisme tchèque en Tunisie, soulignant l'augmentation significative du nombre de visiteurs tchèques ces derniers mois. Il a également mis en avant le rôle clé des tour-opérateurs tunisiens dans la promotion du pays. Kadlčák a annoncé, par ailleurs, la visite officielle du ministre tchèque des Affaires étrangères en Tunisie à la fin du mois d'avril 2025, une occasion supplémentaire pour renforcer les liens entre les deux pays et explorer de nouvelles opportunités de coopération.