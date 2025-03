Afrique du Nord: Tunisie - Algérie - Afrique - Une marche à poursuivre, des pistes à explorer...

La Tunisie et l'Algérie doivent renforcer leur coopération pour investir en Afrique, un continent en plein essor grâce à sa jeunesse, ses ressources et une croissance économique soutenue. Les deux pays sont appelés à miser sur leurs expertises complémentaires dans différents secteurs pour saisir les opportunités du marché africain, malgré des défis liés aux différences réglementaires et aux risques logistiques.

La coopération entre la Tunisie et l'Algérie, deux voisins du Maghreb, a toujours été marquée par des liens historiques, culturels et politiques profonds. Ces dernières années, ce partenariat s'est de surcroît intensifié et diversifié, notamment dans le domaine économique. Les deux pays ont décidé de renforcer leurs efforts pour investir ensemble en Afrique, un marché en pleine croissance qui offre de nombreuses opportunités pour les entreprises des deux nations.

Un marché africain en pleine mutation

L'Afrique est devenue un continent stratégique pour l'investissement en raison de ses ressources naturelles abondantes, de sa jeune population, et de ses perspectives économiques favorables. Selon la Banque africaine de développement (BAD), le PIB africain devrait croître de 3,9 % en 2025, soutenu par des investissements dans les infrastructures, la digitalisation, l'agriculture, et d'autres secteurs clés.

Dans ce contexte, les entreprises tunisiennes et algériennes n'ont qu'à saisir l'importance d'unir leurs forces pour pénétrer ce marché en pleine mutation. Ensemble, elles peuvent non seulement profiter de leurs savoir-faire respectifs, mais aussi bénéficier d'une plus grande synergie pour aborder les défis économiques, sociaux et politiques qui caractérisent certains pays africains.

Les secteurs clés de la coopération tuniso-algérienne en Afrique

L'Algérie et la Tunisie disposent d'une expérience reconnue dans la construction et les infrastructures. Les deux pays ont déjà mené des projets communs sur le continent africain, dans des domaines comme la construction de routes, de ponts, de bâtiments publics et privés, ainsi que d'infrastructures énergétiques. Leur expertise dans la conception et la gestion de projets d'infrastructure constitue un atout majeur pour investir dans des pays en plein développement, où ces secteurs sont des priorités. Les deux pays partagent également une expertise dans le secteur énergétique, notamment le pétrole et le gaz naturel. L'Algérie, en tant que principal producteur de gaz naturel en Afrique, et la Tunisie, avec ses compétences en matière de production d'énergies renouvelables, ont de nombreuses possibilités de collaboration sur le continent africain. Le potentiel de l'Afrique dans le domaine des énergies renouvelables, notamment le solaire, est immense, et la coopération tuniso-algérienne peut jouer un rôle déterminant dans le développement de ce secteur.

Agriculture, agro-industrie et nouvelles technologies

L'agriculture représente un autre secteur stratégique où la coopération tuniso-algérienne peut trouver un terrain d'entente en Afrique.

La Tunisie est un leader en matière de technologies agricoles et de gestion de l'eau, tandis que l'Algérie possède une vaste surface agricole et des ressources naturelles permettant d'augmenter la production alimentaire. L'exportation de produits agricoles, les projets de transformation agro-industrielle, ainsi que la gestion durable des ressources en eau sont des domaines dans lesquels les deux pays pourraient unir leurs compétences pour répondre aux besoins croissants de l'Afrique. La transition numérique est au coeur des enjeux de développement en Afrique. Les entreprises tunisiennes, reconnues pour leurs capacités dans le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC), et les entreprises algériennes, ayant fait d'importants progrès dans le domaine du numérique, ont l'opportunité de contribuer à la transformation digitale du continent. Leur coopération pourrait se matérialiser à travers des investissements dans des start-up africaines, des projets d'infrastructures numériques, ou encore des formations en cybersécurité et en technologies de l'information.

Les défis à surmonter

Malgré les opportunités, la coopération tuniso-algérienne en Afrique n'est pas sans défis. Les deux pays devront faire face à des obstacles tels que les différences dans les systèmes réglementaires et fiscaux des différents pays africains, les risques politiques, ainsi que les défis liés à la logistique et à l'approvisionnement. En outre, la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel solide pour encourager les investissements communs sera essentielle. Les tensions géopolitiques régionales, bien que modérées, peuvent également représenter un frein à certains projets d'investissement. Cependant, les relations bilatérales étroites entre la Tunisie et l'Algérie sont un atout majeur pour surmonter ces défis, offrant une plateforme de dialogue pour résoudre les différends éventuels.

La coopération tuniso-algérienne pour investir en Afrique s'avère, in fine, un partenariat stratégique qui présente un potentiel énorme pour les deux pays, ainsi que pour le continent africain dans son ensemble. En unissant leurs compétences, leurs ressources et leur savoir-faire, la Tunisie et l'Algérie peuvent jouer un rôle clé dans le développement économique de l'Afrique. Le succès de cette coopération dépendra de leur capacité à surmonter les défis et à mettre en place des mécanismes adaptés pour maximiser les bénéfices mutuels. Mais l'avenir semble prometteur, et l'Afrique pourrait bien devenir le terrain d'une collaboration fructueuse entre ces deux nations du Maghreb.