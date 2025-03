Ile Maurice: Cyclisme - Kimberley Le Court-Pienaar prend la 14e place

Après avoir bien lancé sa saison avec une troisième place au général final de l'UAE Tour women (6-9 février), Kimberley Le Court-Pienaar était en lice sur le Strade-Bianche en Italie samedi.

Cette 11e édition se déroulait en région toscane avec départ et arrivée à Sienne. 136 kilomètres étaient à parcourir, comprenant treize portions de chemins blancs, soit 50,3 km et une bonne dose de dénivelé positif.

La course s'est décantée à 40 km de l'arrivée avec la formation d'une échappée de sept coureuses dont Kimberley Le Court-Pienaar. À une quinzaine de kilomètres de la ligne, la Néerlandaise Demi Vollering est revenue de l'arrière pour recoller à la tête de course.

Malheureusement, la double championne de Maurice 2024 n'a pu soutenir le rythme et a été distancée. À l'avant, Vollering et sa compatriote Anna Van der Breggen se sont isolées pour se disputer la victoire. La première nommée laissera sur place son adversaire à 400 mètres de l'arrivée pour l'emporter en solitaire dans le temps de 3h49:04. Van der Breggen prendra la deuxième place à 18 secondes, alors que le tiercé sera complété par la championne olympique de VTT, Pauline Ferrad-Prévot à 1:42. Kimbeley Le Court-Pienaar prend la 14e place à 2:13. La Mauricienne est la mieux classée des coureuses de son équipe, l'AG Insurance-Soudal Team.

«On doit être prêtes à tout risquer pour obtenir quelque chose de spécial. C'était mon état d'esprit au moment de prendre le départ du Strade-Bianche. Peut-être que j'ai été un peu trop excitée trop tôt, et cela m'a coûté cher à la fin, mais je m'en sors avec une expérience précieuse et une meilleure compréhension de jusqu'où je peux aller. Chaque course est une leçon, et il y a toujours de la place pour le progrès. Je suis reconnaissante pour ces quelques jours incroyables sous le soleil italien avec la Team AG Insurance-Soudal et je remercie l'équipe qui travaille sans relâche dans les coulisses pour rendre tout cela possible. Cette saison s'annonce spéciale», a indiqué Kimberley. Le meilleur reste à venir...