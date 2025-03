Ile Maurice: Le pays et l'Inde signent des accords majeurs sur la sécurité et la lutte contre la criminalité financière

Le Premier ministre indien, Narendra Modi, est arrivé ce matin pour une visite officielle à l'occasion des célébrations de l'Indépendance du pays. Cette visite revêt une importance stratégique pour les relations bilatérales entre l'Inde et Maurice, avec la signature de plusieurs accords visant à renforcer la coopération dans des domaines clés tels que la sécurité maritime, la recherche océanographique et la lutte contre les crimes financiers.

Selon le journal indien Deccan Herald, parmi les accords prévus, un mémorandum d'entente sera signé entre la marine indienne et la police mauricienne pour le partage d'informations sur la navigation commerciale. Cet accord vise à améliorer la sécurité maritime de Maurice en permettant des échanges de données en temps réel sur les navires traversant la région. L'objectif est de prévenir les activités illégales en mer et d'améliorer la surveillance des routes commerciales stratégiques.

Cette coopération s'inscrit dans un contexte où la présence de navires de recherche et militaires chinois dans l'océan Indien suscite des préoccupations. L'Inde voit ainsi dans cette entente un moyen d'aider Maurice à renforcer le contrôle sur ses eaux territoriales tout en consolidant son propre rôle en tant qu'acteur clé de la sécurité régionale.

Un deuxième protocole d'accord sera signé entre l'Institut national indien des services d'information océanique (INCOIS) et le Bureau du Premier ministre mauricien. Cet accord vise à développer un cadre de coopération en matière d'observation océanique, de recherche et de gestion de l'information. Il inclut le développement de modélisations océaniques avancées, le partage d'expertise technologique et des formations destinées aux spécialistes mauriciens. L'objectif est de permettre à Maurice d'améliorer la gestion de sa zone maritime, notamment en matière de surveillance environnementale et de gestion des ressources marines.

Le journal Hindustan Times a rapporté que la lutte contre la criminalité financière sera également au centre des discussions avec la signature d'un accord entre la Direction indienne de l'application des lois (Enforcement Directorate) et la Financial Crimes Commission.

Cet accord prévoit une coopération renforcée dans le domaine du renseignement financier et de l'assistance technique, afin de mieux lutter contre le blanchiment d'argent et la corruption. À travers ce partenariat, les deux pays entendent identifier et contrer plus efficacement les nouvelles tendances en matière de criminalité financière, un enjeu particulièrement sensible pour Maurice qui cherche à renforcer son cadre réglementaire et à améliorer son image sur la scène internationale.

Un autre mémorandum d'entente sera signé entre le ministère de la Fonction publique et des réformes administratives de Maurice et le Centre national indien pour la bonne gouvernance. Ce programme prévoit la formation de 500 fonctionnaires mauriciens sur une période de cinq ans. L'objectif est de renforcer les compétences des cadres administratifs mauriciens et d'améliorer l'efficacité des services publics en s'inspirant des meilleures pratiques indiennes en matière de gouvernance.

Cette visite de Narendra Modi s'inscrit dans un contexte où l'Inde cherche à renforcer son influence dans l'océan Indien face aux avancées stratégiques de la Chine. Pour Maurice, cette coopération avec l'Inde représente une opportunité d'améliorer ses capacités en matière de sécurité maritime, de gestion de l'espace océanique et de lutte contre les crimes financiers, tout en bénéficiant d'un appui pour moderniser son administration.