Tunisie: Le gouvernement adopte un plan anticipatif pour la collecte des céréales 2025

Le Chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a présidé ce lundi un conseil ministériel restreint consacré aux préparatifs de la saison de collecte des céréales 2025. L'accent a été mis sur l'amélioration des capacités logistiques, le renforcement des infrastructures de stockage et la modernisation des mécanismes de gouvernance du secteur, indique un communiqué rendu public sur la page officielle de la présidence du gouvernement.

Dans son allocution, le Chef du gouvernement a souligné la nécessité d'une préparation rigoureuse et d'une coordination efficace entre les acteurs du secteur. Il a insisté sur l'amélioration de la capacité des silos, la modernisation des centres de collecte et le développement d'une stratégie agricole durable intégrant les innovations technologiques. Il a également appelé à la digitalisation du processus de collecte pour optimiser le stockage et réduire les pertes.

Le conseil a également abordé la restructuration de l'Office des céréales, conformément aux orientations du président de la République, Kaïs Saïed. Cette refonte vise à renforcer la gouvernance du secteur et à garantir une meilleure gestion des stocks, afin de réduire les importations et d'accroître l'autosuffisance alimentaire.

Le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Belcheikh, a présenté un ensemble de mesures préventives destinées à garantir le bon déroulement de la collecte, notamment l'identification des collecteurs et centres de collecte dans les zones de production, l'octroi d'avances financières aux coopératives centrales, la mise en place de commissions de contrôle des centres de collecte et des laboratoires d'analyse, la création d'une commission conjointe regroupant l'Office des céréales et les collecteurs pour suivre l'avancement des opérations et résoudre les problèmes éventuels, l'accélération de la publication du décret fixant le prix des céréales et les modalités de paiement, la modernisation du stockage à travers l'organisation de formations sur la conservation des stocks et le stockage à l'air libre.

La même source ajoute que les capacités estimées de collecte s'élèvent à 7,63 millions de quintaux, avec une capacité supplémentaire de 548 000 quintaux identifiée dans plusieurs gouvernorats clés (Béja, Siliana, Jendouba, Bizerte, Kairouan et Zaghouan). En parallèle, l'Office des céréales exploite actuellement 4,3 millions de quintaux de capacité de stockage, avec une marge supplémentaire de 475 000 quintaux.

Pour garantir une meilleure gestion du transport et du stockage, plusieurs décisions ont été prises dont le renforcement du rôle de la SNCFT dans le transport ferroviaire des céréales, la mobilisation des transporteurs privés pour éviter l'encombrement des circuits logistiques durant la période de collecte, la suspension temporaire de la limitation de charge des camions pour maximiser les volumes transportés, la mise en place de commissions régionales pour vérifier l'aptitude des centres de collecte à recevoir la récolte, la prolongation de trois ans du délai de mise en conformité des centres de collecte avec la réglementation en vigueur.

Ces mesures s'inscrivent dans une démarche visant à renforcer la souveraineté alimentaire du pays en optimisant la gestion du secteur céréalier et en réduisant la dépendance aux importations.