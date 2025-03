Maroc: La France et le pays réaffirment leur volonté d'intensifier leur coopération judiciaire

Arrivé dimanche au Maroc, Gérald Darmanin, le ministre français de la Justice, a conclu sa visite dans le royaume par une rencontre avec son homologue marocain et la signature d'une déclaration conjointe dans laquelle Paris et Rabat s'engagent à renforcer leur coopération juridique et judiciaire, lundi 10 mars. En ligne de mire notamment : la lutte contre le terrorisme et le narcotrafic.

A l'occasion du deuxième et dernier jour de sa deuxième visite au Maroc en moins d'un an, Gérald Darmanin, le ministre français de la Justice, a tenu à saluer l'excellence des relations entre Paris et Rabat devant la presse. « Sans le travail du Maroc, la France serait moins sûre », a-t-il ainsi lancé à l'issue de ses rencontres avec plusieurs hauts responsables du système judiciaire marocain, notamment le premier président de la Cour de cassation et le procureur général du Roi près la Cour de cassation.

Aux côtés de son homologue marocain, Abdellatif Ouahbi, celui-ci a également profité de son déplacement pour signer une déclaration conjointe portant notamment sur la lutte contre « le terrorisme et la criminalité organisée », texte dans lequel Paris et Rabat réaffirment leur volonté « d'intensifier les efforts » dans ces deux domaines.

Partenaire privilégié

La visite de Gérald Darmanin au Maroc est intervenue alors que le royaume apparaît désormais comme un partenaire privilégié de la France en matière judiciaire. Deux événements récents viennent d'en témoigner : d'une part l'arrestation, à la fin du mois de février à Marrakech, de deux Français soupçonnés d'avoir participé en mai dernier à l'évasion du narcotrafiquant Mohamed Amra dans laquelle deux agents pénitentiaires français ont été tués - à ce propos, le garde des Sceaux a d'ailleurs dit espérer leur extradition vers la France « dans les prochains jours ». D'autre part, le transfert dans l'Hexagone en janvier dernier de Félix Bingui, le chef présumé du clan Yoda, l'un des principaux gangs de narcotrafiquants marseillais, arrêté au Maroc il y a un an.