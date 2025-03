Madagascar: Qualifications Mondial 2026 - Quatre à six locaux sur vingt-six convoqués

Madagascar affrontera la Centrafrique le 19 mars, avant d'affronter le Ghana le 24 mars au Maroc. Le sélectionneur Corentin Martins dévoilera la liste des Barea demain.

Plus que huit jours. Les noms des vingt-six joueurs des Barea convoqués pour les deux prochaines journées qualificatives à la Coupe du Monde 2026 circulent en partie depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. D'après nos sources, quatre à six joueurs locaux figurent dans la liste des pressentis. La déclaration du milieu et capitaine de Fosa Juniors FC, Harohasina Andriamirado alias « Dax » sur sa reconduction a fait le buzz depuis ce week-end.

Dax a formé la sélection nationale depuis 2017 et a été appelé pour la dernière fois lors du Championnat d'Afrique des Nations en 2023. D'autres noms ont aussi été cités, entre autres, le défenseur de l'Elgeco Plus, Tony Randriamanampisoa, le milieu du CFFA Lalaina Rafanomezantsoa, et le défenseur latéral droit du Fosa Juniors, Nicolas Randriamanampisoa.

Parmi les contactés, il y a Gilles Fenohasina Razafimaro, attaquant de l'Ajesaia, Rado Niaina Rabemanantsoa, défenseur de l'AS Fanalamanga, ou aussi l'ancien portier de l'Elgeco Plus, Zakanirina Rakotoasimbola dit « Nina », qui se prépare pour poursuivre sa carrière à la Réunion.

La fédération a, depuis quelques semaines, envoyé au sélectionneur des vidéos de matchs comptant pour la phase éliminatoire du championnat. Ces joueurs convoqués ont déjà reçu leur convocation respective. La liste a été envoyée à la fédération. Le technicien franco-portugais Corentin Da Silva Martins devrait débarquer à Madagascar ce matin pour dévoiler la liste des vingt-six convoqués ainsi que les six réservistes demain à midi.

Pressentis

Concernant le coach adjoint de Corentin, le nom de l'ancien entraîneur de l'Elgeco Plus et de l'Uscafoot, Andry Hildecoeur Henintsoanarivo, se confirme de plus en plus à une semaine des matchs. Quant aux expatriés, de nouvelles recrues rejoindront le groupe pour ces prochains matchs des Barea. Entre autres, le coéquipier de Francis Coquelin au FC Nantes, Mathieu Acapandié.

Parmi les expatriés contactés, on peut aussi citer Harisson Jean Marcellin, défenseur central au Beitar Club D1 en Israël, le gardien de but du Swift Esperange, Geordan Dupire, le milieu de l'US Orléans, Iva Tommy. D'autres noms ont également été cités, comme Andy Pelmar, qui évolue depuis fin janvier au Las Palmas en Espagne en Liga, et Sahya Seha de l'Olympique de Marseille.

Certains anciens cadres ont aussi été performants ces derniers mois dans leur championnat respectif, en l'occurrence Caddy Warren, qui compte onze buts à Lausanne Ouchy, Rayan Raveloson, qui évolue depuis fin janvier au Young Boys FC en Suisse, et enregistre deux buts.

Njiva Rakotoharimalala accumule quatre buts, dont un doublé ce week-end à la Thaï League. La liste des Barea sera dévoilée ce mercredi 12 mars à 12 heures. En déplacement, Madagascar jouera contre la Centrafrique le 19 mars, puis recevra le Ghana le 24 mars au Maroc.