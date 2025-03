Madagascar: Grande chancellerie - De nouvelles têtes au sein du Conseil de l'ordre

Le président de la République a procédé à l'ouverture officielle de la réunion du Conseil de l'ordre national Malagasy, hier, à Antsakaviro. L'événement a également été l'occasion de présenter les douze nouveaux membres du Conseil.

Quelques figures bien connues ont fait leur apparition. Andry Rajoelina, en tant que Grand maître de l'Ordre national, a présidé l'ouverture officielle de la session du Conseil de l'ordre national Malagasy, au siège de la Grande Chancellerie, hier, à Antsakaviro. Les nouveaux membres du Conseil ont été présentés à cette occasion.

Selon l'ordonnance de 2019, le Conseil de l'ordre national Malagasy est composé du Grand maître de l'ordre national, à savoir le Chef de l'État, du Grand chancelier et de douze membres nommés par décret présidentiel, sur proposition du Grand chancelier, dont deux par province. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois.

Parmi les personnalités présentes hier, certaines sont bien connues du grand public. La liste inclut notamment Eugène Mangalaza, ancien Premier ministre durant la Transition, et Anaclet Imbiki, juriste et ancien ministre de la Justice pour la province de Toamasina. Andreas Monique Esoavelomandroso, ancienne médiatrice de la République et ancien secrétaire général de la Commission de l'océan Indien (COI), représente la province de Toliara. Cécile Manorohanta, ancienne ministre de la Défense nationale, siège au titre de la province d'Antsiranana.

Parmi les autres figures notables, figurent également le vice-amiral Lucien Rakotoarisoa, ancien secrétaire permanent à la Défense et à la Sécurité nationale auprès de la présidence de la République, qui représente la province d'Antananarivo aux côtés de Donatella Rakotonarivo. Jean complète le quota de la province d'Antsiranana, tandis que le général Sylvère Claude Manakany est le deuxième représentant de la province de Toliara.

Pour la province de Fianarantsoa, les nouveaux membres du Conseil de l'ordre national Malagasy sont le père Charles Raymond Ratongavao et Jean de Dieu Razafinimanana. Quant à la province d'Antsiranana, elle est représentée par Antoine et Soudjay Bachir Adehame.

L'ordonnance de 2019 précise que « le Conseil de l'ordre a pour mission de veiller à l'observation des statuts et règlements de l'Ordre et, d'une manière générale, à son bon fonctionnement ainsi qu'à la bonne tenue de ses membres ».

Critères et fonctionnement

À cet effet, le Conseil de l'ordre siège de plein droit deux fois par an. Il peut également se réunir en session extraordinaire, sur convocation du Grand maître de l'Ordre, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Grand chancelier ou encore sur requête de la majorité absolue des membres composant le Conseil, sous réserve d'un ordre du jour approuvé par le Grand maître de l'Ordre national Malagasy.

Une reconnaissance historique

L'ordonnance précise également que «le président de la République préside le Conseil. Toutefois, sous son autorité et suivant ses instructions, la présidence des sessions du Conseil est déléguée au Grand chancelier». Le Chef de l'État demeure cependant l'arbitre final sur toutes les décisions relatives aux distinctions honorifiques et à la gestion de l'Ordre, et il est le seul à pouvoir approuver les délibérations du Conseil.

Dans son allocution à l'ouverture de l'événement, le général retraité Marcel Ranjeva, Grand chancelier de l'Ordre national Malagasy, a souligné un fait marquant : « Depuis les 65 ans d'existence de la Grande Chancellerie, Andry Rajoelina est le premier Grand maître de l'Ordre national à s'y rendre ».

Pour marquer cet événement, il a proposé que la date du 10 mars soit érigée en journée de l'Ordre national Malagasy.

À l'occasion de cet anniversaire, la Grande Chancellerie a également fait frapper une série de médailles numérotées, dont la première a été remise au Chef de l'État hier. De même, le premier exemplaire d'un ouvrage retraçant l'histoire et l'importance de l'Ordre national Malagasy a été remis au président de la République.

« L'Ordre national est la plus haute distinction du pays. Par conséquent, tous ceux qui bénéficient de cet honneur doivent le valoriser. Pour cela, il faut d'abord qu'ils en connaissent le sens », a expliqué le Grand chancelier pour justifier la publication de cet ouvrage.

Un critère de mérite réaffirmé

Sous l'autorité du Grand chancelier, la Grande Chancellerie est chargée de l'administration générale de l'Ordre et des distinctions honorifiques qui y sont rattachées. L'ordonnance de 2019 stipule que l'Ordre national Malagasy est « destiné à récompenser les personnes qui se sont signalées par d'éminents services rendus à la République de Madagascar ».

Le président Andry Rajoelina a particulièrement insisté sur ce critère de mérite. « Je vous demande (...) de veiller à ce que cet honneur soit réservé à ceux qui ont véritablement apporté des contributions exceptionnelles au pays. (...) Recevoir cet honneur doit les encourager à continuer à exceller dans leur travail et leurs responsabilités.

Ceux qui reçoivent cette distinction doivent être un modèle pour leur famille, pour leur communauté et pour le pays, que ce soit par leur comportement, leurs valeurs ou leur engagement à toujours rehausser la dignité de la patrie et l'honneur national », a-t-il déclaré.