Madagascar: Examen du CEPE - La sécurisation des sujets renforcée

Le directeur des Examens et de la certification auprès du ministère de l'Éducation nationale, Edinah Andrianarison, prévient toutes les personnes mal intentionnées qui envisagent de divulguer les sujets d'examen du CEPE. « Le ministère dispose d'une méthode pour sécuriser les sujets d'examen, chaque année.

Le ministère de l'Éducation nationale travaille, par ailleurs, avec plusieurs ministères, dont le ministère des Forces armées, le ministère de la Sécurité publique, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice et la Gendarmerie nationale pour garantir la sécurité des examens », a-t-il indiqué dans une vidéo publiée par le ministère de l'Éducation nationale, sur la réorganisation de l'examen du CEPE, hier.

La décentralisation de l'organisation de cet examen, englobant la conception, l'impression et l'acheminement des sujets jusqu'aux centres d'examen, au niveau des directions régionales de l'Éducation nationale (Dren) et des Circonscriptions scolaires (Cisco), inquiète des acteurs de l'éducation. « Est-ce que les DREN et les Cisco ont les moyens pour financer toutes les tâches, dont le conclave, l'impression et l'acheminement des sujets ? », indique un directeur d'établissement scolaire privé.

Le conseil des ministres du 26 février a validé cette nouvelle organisation de l'examen du CEPE. « Chaque direction régionale et Cisco dispose d'un budget pour organiser les examens. Mais le côté technique, notamment l'appui et l'uniformisation du niveau des examens pour toutes les régions, sera de la responsabilité du ministère », souligne le directeur général de la Pédagogie. Il précise que les sujets d'examen seront différents pour chaque région, et non pour chaque Cisco, comme l'a indiqué le directeur des Examens et de la certification, le 27 février.