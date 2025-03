Madagascar: Piscine ENEM - Priorité sur la formation des gens de la mer

Après plus de cinq ans de travaux, la piscine couverte située dans l'enceinte de l'École nationale d'enseignement maritime (ENEM) à Mahajanga vient d'être inaugurée, vendredi dernier. Ce bassin est semi-aquatique, il mesure 25 mètres de long et 12,5 mètres de large. Il est bâti sur une superficie de 1 676 m².

Cette infrastructure sera consacrée et utilisée pour la formation professionnelle des élèves et des stagiaires marins de l'ENEM. L'enseignement et la préparation professionnelle des élèves, ainsi que des personnes et autres techniciens qui travaillent dans le secteur du transport maritime, seront prioritaires.

Des stagiaires venant des autres îles de l'océan Indien, des Comores ou de Mayotte, ainsi que du continent africain, pourront aussi venir suivre des cours, comme c'est le cas depuis des années. L'ENEM est le seul établissement agréé pour l'enseignement maritime dans la région de l'océan Indien.

« Cette infrastructure répond aux exigences de la convention STCW concernant la formation des gens de mer en techniques de survie en mer. L'ENEM doit en permanence s'efforcer d'améliorer ses équipements didactiques pour se conformer strictement aux exigences des normes de formation des gens de mer », a déclaré le directeur de l'école, Manatsampa Mitondrarivo Rekoria. L'acquisition d'une piscine est une des exigences de la convention.

Exigence

Désormais, elle permet de renforcer la qualité de la formation des marins. « La Convention STCW de 1978 a été la première à établir des prescriptions de base sur la formation des gens de mer, la délivrance des brevets et la veille au niveau international.

Dans le passé, les normes de formation des officiers et des matelots, ainsi que la délivrance des brevets et de veille étaient établies par chaque gouvernement, le plus souvent sans tenir compte des pratiques dans d'autres pays.

De ce fait, les normes et procédures variaient amplement, même si le transport maritime est le plus international de tous les secteurs. La Convention prescrit des normes minimales relatives à la formation des gens de mer, la délivrance des brevets et la veille que les pays sont tenus de respecter ou de dépasser », est stipulé dans la convention STCW, selon l'Organisation internationale maritime (OIM).

La piscine semi-olympique dispose de gradins pouvant accueillir jusqu'à sept cents personnes. Elle possède six couloirs. Le local technique se trouve sous les gradins. Des vestiaires, des sanitaires et des salles d'eau sont aussi inclus.

« C'est soixante-deux ans plus tard qu'une infrastructure d'une telle envergure soit enfin construite. L'ENEM sera en charge de sa gestion et de sa maintenance. Cette piscine est ouverte aux sportifs ainsi qu'au public », a précisé le ministre du Transport, Valery Ramonjavelo.

Rappelons que l'ENEM a été fondée le 10 août 1962. Elle était d'abord implantée à Mangarivotra. En 1973, l'établissement a été transféré au bord de la mer. Trente-cinq mille officiers en sont déjà sortis diplômés, éparpillés dans le monde entier.