Tunisie: Le CAB franchit un palier - L'effort récompensé

Les camarades de Mohamed Amine prennent une tout autre dimension.

Dans quelque domaine que ce soit, il n'y a pas de réussite sans un dur labeur! Le CAB est en train de le prouver en championnat. D'équipe désorganisée, instable et multipliant les mauvais résultats en début de saison, elle a fini par obtenir gain de cause grâce à la rigueur de Sofiene Hidoussi.

Cet entraîneur, un habitué des lieux, appelé à la rescousse quand les choses ne vont pas bien, a su inculquer aux joueurs ce que ses prédécesseurs n'ont pas su faire. En effet, il a imposé la discipline au groupe, condition sine qua non du succès. Et comme il n'y a pas de star, nul n'est indispensable. Grâce à son discours de gagneur, il a instauré une concurrence saine obligeant ainsi tout le monde à se mettre au travail sérieusement. Le résultat immédiat a été d'arrêter la spirale des défaites en obtenant des matches nuls et une victoire contre EGSG.

La première de la saison. Puis, au retour, sur les 9 journées disputées, le CAB a réalisé 5 victoires et non des moindres. La dernière contre l'ASG est toute récente, elle date du week-end passé. À cette occasion, le CAB n'a pas eu à fournir de gros efforts pour disposer de son adversaire gabésien. D'entrée, à la 5', il menait déjà au score grâce à un penalty transformé par Momar Diop. Le staff technique semble ainsi avoir trouvé la meilleure formule de jeu depuis quelques rencontres maintenant.

Sacrée paire Ayende-Diop Seydi !

Ce faisant, les automatismes sont apparemment assimilés dans une large mesure puisque la paire Ayende-Momar Diop Seydi, très complémentaire, effectue un travail de sape permanent en attaque, ne laissant pas de répit aux défenseurs adverses.

C'est un acquis de taille dans le rendement global de l'équipe. L'entrejeu s'est stabilisé également avec un Abdou Seydi au four et au moulin, Alhassan Konte et Aymen Amri. Contre l'ASG, en l'absence de l'autre Amri, Ahmed, Hidoussi a titularisé Oussami Ali, un milieu offensif plutôt qu'un franc attaquant évoluant ainsi en 4-4-2 en phase défensive qui se transforme en 4-3-3 quand il faut relancer le jeu. Ce qui est réconfortant est que l'entraîneur cabiste n'a pas été à court de solution. Une autre paire gagnante est désormais née au CAB. Il s'agit de Fellahi et Balbouz, deux attaquants-buteurs qui sont en train d'augmenter, chacun, son temps de jeu et sont par conséquent de plus en plus performants.

Tout ce beau monde n'a pas eu à fournir beaucoup d'efforts contre la Zliza pour empocher finalement les trois points de la victoire. Hidoussi s'est même permis le luxe de ne faire jouer Momar Diop qu'une seule mi-temps, question de le ménager pour le sprint final. Il ne reste plus aux responsables bizertins que de renforcer la défense pour faire du CAB une équipe compétitive et surtout constante.