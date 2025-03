Tunisie: Ligue 1 - 24e journée - L'ESZ monte sur le podium

L'USM colle aux basques de l'EST. L'ESM consolide. L'Etoile accuse le coup, de mal en pis pour la JSO et 4e défaite consécutive pour l'OB.

Après le déroulé des rencontres de samedi dernier, place hier aux quatre autres oppositions. Challenger du leader, l'USM recevait hier au Mustapha-Ben Jannet des Béjaois qui avaient pour objectif d'enrayer le cycle des défaites, précisément trois revers de rang. Quant aux Bleus, seule la victoire était envisagée pour rester dans le sillage de l'EST. En début de match, les débats étaient équilibrés, le temps que Hazem Mastouri ne sorte de sa boîte et ne fasse la différence à la demi-heure de jeu.

Les gars du Ribat regagnent les vestiaires avec un avantage au score, mais les Cigognes vont ensuite hausser le ton en seconde période. Baha Cherni manquera de lucidité face au gardien Abdessalem Hlaoui. Au final, l'USM s'imposera par la plus petite des marges, pour coller aux basques du leader et revenir à deux points.

A l'Olimpico à présent, l'Etoile a croisé hier l'ES Zarzis pour un match lourd de conséquences volet course vers les hautes sphères. Relancés lors de la journée écoulée, avec le plein de points pour les deux Onze, Etoilés et Zarzissiens savaient qu'à présent, les points dilapidés auront leur pesant d'or au décompte final. A la réception des Zarzissiens, l'ESS a certes monopolisé le ballon via une certaine domination territoriale, mais ce sont les visiteurs qui vont se montrer tranchants avec un but signé Seif Saber juste avant la mi-temps. En seconde période, l'Etoile se rue en attaque mais l'ESZ résiste jusqu'au bout et empoche trois précieux points.

Au Hedi-Naifer, le Stade accueillait, quant à lui, l'EGS Gafsa, une formation qui joue sa survie en L1 et qui savait que les Bardolais opteront pour l'attaque à outrance en vue de se rapprocher du quintette de tête. En l'état d'ailleurs, prenant le match à son compte, le Stade s'installe dans le camp adverse et tente des percées. A peine dix minutes de jeu, ce qui devait arriver arriva. Suite à une séquence collective qui a déséquilibré le bloc de l'EGSG, d'une feinte de corps, Amath Ndao prolonge vers Khalil Ayari qui enveloppe et débloque le score. Par la suite, le Stade va gérer jusqu'à la mi-temps, et de retour de pause, l'EGS Gafsa avance d'un cran sans pour autant combler son retard. Vers la fin de la partie, à dix minutes du terme, le ST hérite d'un penalty que transformera Ghazi Ayadi d'un tir croisé. Vers la fin cependant, l'EGSG va réduire le score par Ali Ajmi lors du temps additionnel et on en restera là.

Enfin, à Métlaoui, c'est une ESM non concernée par le maintien qui a croisé la JSO, une équipe qui n'a pas gagné le moindre match depuis le début de l'année et qui comptait sur ce déplacement pour se refaire une santé. Long round d'observation de part et d'autre lors de cette explication et première mi-temps achevée sur un score de parité. Par la suite, vers l'heure de jeu, Nassim Chachia surgit et permet aux Miniers de mener. A un quart d'heure du terme, le même Chachia écopera d'un carton rouge alors que la JSO pousse désormais pour refaire son retard, en vain. La Jeunesse Sportive d'El Omrane poursuit sa chute, alors que l'ESM consolide sa position au classement.