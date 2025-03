Madagascar: Détournement de cocaïne saisie - Six gendarmes, un policier et sept civils au parquet

Un ancien commandant de compagnie, cinq gendarmes sous ses ordres, un policier et sept civils ont été traduits devant le Pôle anti-corruption (PAC) pour détournement de cocaïne saisie.

Hier après-midi, des véhicules banalisés ont déposé au siège du PAC, aux 67 ha, quatorze suspects, escortés par des agents de défèrement en civil mais armés.

Le visage dissimulé, ces personnes présentées au ministère public de cette juridiction se composent d'un ancien commandant de compagnie de la gendarmerie nationale de Nosy Be, de cinq gendarmes sous son autorité, d'un policier et de sept civils, dont deux femmes précédemment interpellées par ces forces de l'ordre.

Ils sont soupçonnés de détournement d'objets saisis, en l'occurrence de la cocaïne. La justice a suspendu toute communication publique sur ce dossier afin de ne pas compromettre l'instruction, selon une source judiciaire.

Filatures et soupçons

La même source ignore encore les chefs d'inculpation exacts retenus par le magistrat en charge du dossier. Toutefois, elle estime que, outre le détournement, des charges telles que l'abus de fonction, le trafic d'influence, la corruption active et passive, le blanchiment de capitaux, la détention et l'usage de drogues à haut risque ainsi que l'association de malfaiteurs pourraient être envisagées.

Le 2 août 2024, le commandant avait reçu des renseignements sur la circulation d'une importante quantité de drogue dure à Nosy Be. Lui et ses gendarmes ont mené une surveillance, et, le 5 août, ils ont interpellé deux femmes, âgées de 20 et 34 ans, à la réception d'un hôtel à Ambatoloaka. Dans leurs valises, ils auraient découvert 57 kilos de cocaïne.

L'enquête, confiée à une unité mixte dépêchée d'Antananarivo, a mis au jour des implications plus vastes dans ce trafic. Selon la procureure générale du PAC d'Antananarivo, Elysée Rasoahanta, il a finalement été établi que la quantité réelle de cocaïne saisie était de 250 kilos.

Or, seuls 57 kilos auraient subsisté au moment où la drogue devait être incinérée.

De leur côté, les avocats de certains suspects dénoncent : « Une enquête interne menée par la section de recherches criminelles de la gendarmerie d'Antananarivo sur des éléments de la compagnie territoriale de Nosy Be a conduit à l'identification de plusieurs suspects sur la base d'une dénonciation infondée. Parmi eux, un commandant de la gendarmerie, un chef de brigade, quatre gendarmes et quatre civils, dont trois femmes et un homme. »