Madagascar: Mahitsy - Un militaire arrêté pour vol de restes mortels

Le 6 mars, un flagrant délit de violation de sépulture et de vol de restes mortels a été signalé dans la commune de Mahitsy. Huit individus sont impliqués, dont un militaire retraité et un autre encore en service. Un dernier coauteur reste introuvable. Il a échappé au fokonolona qui les encerclait.

Les gendarmes poursuivent leur enquête. Un tombeau d'Andriana, construit au sommet d'une montagne à Ambohimanoho, dans le fokontany d'Antokomaro, a été ciblé par ce groupe de casseurs de caveaux.

Ces voleurs de saphir blanc ont frappé en pleine nuit. Des membres du comité de sécurité locale, vigilants et prêts à donner l'alerte en cas de manoeuvre louche, ont remarqué une présence suspecte en haut de la colline. Avec l'aide du fokonolona, ils ont pu vérifier que des individus étaient en train de dévaliser une tombe. Sans tarder, ils les ont capturés.

Saisis

Des gendarmes, accompagnés des chefs de trois fokontany voisins, se sont rendus sur les lieux pour établir un constat.

Selon leurs observations, les voleurs avaient déjà réussi à creuser une partie de la porte du tombeau. Les premiers témoins ont rapporté qu'ils prenaient une pause pour manger lorsqu'ils ont été surpris. Cela signifie qu'ils n'avaient pas encore réussi à dérober quoi que ce soit. Cependant, le trou qu'ils avaient déjà creusé était suffisamment grand pour contenir un corps.

Leurs outils, notamment des bêches, des pelles et de grands sacs en polypropylène tissé, ont été saisis. Les gendarmes, les autorités administratives et le fokonolona ont passé au peigne fin les environs, mais n'ont trouvé aucun autre indice. Le seul suspect qui a réussi à s'enfuir n'était plus sur les lieux.

Les huit personnes interpellées, âgées de 20 à 52 ans, ont été conduites à la brigade de gendarmerie de Mahitsy, où elles ont été placées en garde à vue. Parmi elles, on compte deux femmes et six hommes, selon les informations recueillies.

Le fokonolona a refermé le tombeau, et les descendants du propriétaire ont déjà été informés des faits.

Les gendarmes poursuivent leur enquête pour situer la responsabilité de chaque suspect dans cette affaire et identifier le réseau lié à ce trafic d'ossements.