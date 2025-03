Madagascar: Après-Cyclone - Un appel à la solidarité pour les pêcheurs lancé

La société spécialisée en aquaculture villageoise « Ocean Farmers » lance un appel à la solidarité pour les communautés côtières durement touchées par le cyclone Honde.

Lourd bilan.Des communautés de la côte Sud-ouest vivent majoritairement de la mer, et leurs habitats, leurs équipements, leurs moyens de subsistance et les sources de revenus sont mis en danger et fragilisés suite au passage des trois cyclones. « Ocean Farmers », société spécialisée en aquaculture villageoise, basée à Toliara, avance un chiffre de vingt mille personnes. « Des communautés côtières, plus de vingt mille personnes, ont dû abandonner leurs foyers et fuir leurs villages pour se réfugier dans des centres d'hébergement d'urgence. Et les dégâts matériels sont considérables », rapporte un communiqué de la société.

En l'espace d'un mois et demi, la zone côtière sud-ouest a été frappée par trois cyclones : Dikeledi, Elvis et Honde. « ...Ce dernier a été particulièrement violent et impactant en raison de la coïncidence de plusieurs facteurs tels que les marées d'équinoxe, atteignant un coefficient de 111, des vents violents atteignant 135 km/h en rafale et de la houle », précise encore la missive. Les cumuls de précipitation ont plus qu'aggravé la situation.

Algoculteurs

Les besoins humanitaires restent alarmants et des milliers de familles sont toujours sans-abri, privées d'eau potable, de nourriture et d'accès aux soins médicaux. La société appelle ses partenaires techniques, financiers et institutionnels à la solidarité en soutien aux populations sinistrées pour appuyer une réponse d'urgence et apporter de l'aide aux populations touchées.

Le secteur de l'aquaculture, pratiqué depuis dix ans dans le Sud-ouest à l'initiative notamment de « Ocean Farmers », est également en souffrance. Ce secteur fait vivre deux mille foyers de fermiers d'algoculteurs répartis sur 300 km de côtes, partant de Sarodrano Saint-Augustin, en passant par Beheloke jusqu'au cap Sainte-Marie (Itampolo). « Malgré la mise en place de mesures de contingence avant l'arrivée du cyclone Honde, visant à sécuriser les fermes et la biomasse en mer et à protéger les équipements et les infrastructures, rien n'a présagé la force de la dépression.

La zone entre Beheloke et Cap Sainte-Marie, en particulier, a subi des dommages considérables », souligne la société « Ocean Farmers ».

Les effets dévastateurs ont mis à mal les efforts conjoints des fermiers de la société. 30 % de la biomasse d'algues en mer ont été arrachées, emportant également des lignes de culture. « Certaines fermes entre Anakao et Androka sont ravagées, avec 90 % du matériel détruit, sans parler des algues perdues », précise le communiqué. Des magasins de stockage sont détruits et inondés, selon toujours la société.

Même les tables de séchage installées en bord de mer et des barques plastiques de récolte ont été emportées par les vagues. « Mais grâce à la diversité et à la multiplicité des sites d'implantation, dont certains ont été épargnés par la catastrophe, nous apporterons des solutions pour relancer les zones les plus impactées afin de prouver que l'algoculture villageoise est résiliente et adaptée pour faire face aux défis et enjeux climatiques », finit la missive.