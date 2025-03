Madagascar: Première dame - Mialy Rajoelina oeuvre pour l'autonomie des femmes

La Journée internationale des droits des femmes, cette année, a mis l'accent sur l'autonomisation des jeunes filles. Le leadership de la Première dame de Madagascar, Mialy Rajoelina, a permis la concrétisation de nombreuses initiatives en ce sens.

Infatigable, Mialy Rajoelina poursuit son engagement en faveur de l'émancipation des femmes à travers tout le pays. Le nombre de bénéficiaires de ses programmes ne cesse d'augmenter. À l'occasion de la célébration du 8 mars, organisée à Mahajanga la semaine dernière, 1 500 jeunes filles venues de toute l'île ont suivi une formation intensive axée sur le leadership, la gestion de projets et l'entrepreneuriat.

Par ailleurs, trois cents collégiennes et lycéennes de Mahajanga ont intégré le programme Hope, qui les a initiées à la confiance en soi, aux démarches pour réaliser leurs ambitions et à leur rôle de citoyennes engagées. Elles y ont également appris à se prémunir contre les violences basées sur le genre. Le thème de leur formation, « J'écris mon avenir », résume cette volonté de leur offrir des perspectives nouvelles.

À Mahajanga, un espace dédié à l'accompagnement des femmes a également été inauguré. Baptisé Safe Space, ce lieu se veut un refuge et un tremplin pour celles qui souhaitent se reconstruire et reprendre le contrôle de leur avenir. Plusieurs services y sont proposés : un espace digital permettant de se former et d'accéder aux nouvelles technologies ; un espace de réseautage, destiné à favoriser les échanges et la création de synergies entre les femmes ;

un espace de formation, où elles peuvent acquérir des compétences dans divers métiers ou se perfectionner en anglais et en français, notamment en gestion financière ; un espace de garde d'enfants, facilitant ainsi l'accès des mères aux formations et autres activités ; un soutien psychologique, afin de renforcer l'estime de soi et améliorer le bien-être mental des bénéficiaires ; une école des parents, qui accompagne les familles dans leur rôle éducatif. La Brigade féminine de proximité y est également présente, assurant l'accueil et la prise en charge des victimes de violences.

Engagement concret

Dans le domaine de la santé, les initiatives portées par la Première dame ont également permis à de nombreuses femmes vivant dans des zones reculées d'accéder à des soins gratuits, à des méthodes contraceptives et à des campagnes de dépistage des cancers féminins, en progression inquiétante.

À travers ces actions, Mialy Rajoelina entend montrer qu'un engagement concret est nécessaire pour transformer l'avenir et lutter contre la privation des droits des filles et des femmes.

« Nous avons compris une chose, l'égalité ne se réclame pas, elle se construit au quotidien (...) », a-t-elle déclaré lors de l'inauguration de Safe Space. « (...) Ici, nous la construisons concrètement, chaque jour, à travers des formations pour acquérir des compétences, un accompagnement psychologique et juridique pour se reconstruire, des solutions économiques pour garantir l'autonomie, une communauté de soutien où chaque femme peut trouver la force de se relever. Ici, nous ne nous contenterons pas de dénoncer les inégalités. Nous donnons aux femmes les moyens de les surmonter. »

Dans la foulée, elle a lancé un appel à l'action en faveur des femmes.

« Nous célébrons les droits des femmes, mais au-delà de cette célébration, c'est une dynamique d'actions que nous portons ensemble. Car il ne suffit plus de parler, il faut agir, et c'est précisément ce que nous faisons, ensemble, aujourd'hui. »

Elle a conclu son intervention en affirmant : « Nous avançons parce que l'autonomisation des femmes ne doit pas être un idéal lointain mais une réalité accessible. Nous avançons parce que nous partageons la même vision, la même détermination, la même volonté de faire bouger les limites. Le changement ne vient pas d'intention mais des actions. Merci de faire en sorte que les femmes ne soient pas simplement protégées, mais valorisées, autonomes et libres. »