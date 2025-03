Madagascar: Basketball/Smatchin - ENI enregistre une troisième victoire

Le tournoi de basketball inter-universités et instituts, Smatchin, onzième édition, bat son plein actuellement à Antananarivo. Le tournoi entre dans sa quatrième journée, jouée sur quatre terrains différents : terrain 1 et 2 du stade Barea, le Gymnase couvert de Mahamasina et le Palais des sports de Mahamasina.

Le match très attendu de la journée de lundi chez les garçons a été la confrontation entre les basketteurs de l'ENI de Fianarantsoa contre Fac Sciences au Palais des sports de Mahamasina. Les basketteurs de l'École Nationale d'Informatique (ENI) ont surclassé les joueurs de la Faculté des Sciences sur le score de 55-51 dans un match très équilibré.

Durant les deux premiers quarts-temps, les deux équipes ont montré un jeu égal, tant au niveau du score qu'au niveau des rebonds. Mais petit à petit, les joueurs de Fianarantsoa ont pris l'ascendant pour boucler le match en remportant la victoire.

Les joueurs de l'ENI ont totalisé trois victoires en trois sorties et ils mènent temporairement dans le groupe H. Louis Ernest Andriambelosoamanana, coach de l'École Nationale d'Informatique, a donné la raison de la victoire de son équipe : « Nous bénéficions d'un avantage en termes de taille, car notre équipe compte des joueurs capables de dominer les rebonds, tant offensivement que défensivement. En trois matchs, nous avons remporté toutes nos rencontres. »

Manque de concentration

Et lui de préciser : « Pour cette année, nous avons comme objectif d'aller le plus loin possible : sortir de la poule et dépasser le stade des huitièmes de finale, notre meilleure performance lors de notre première participation. Pourquoi pas rêver d'un titre comme tous les participants », confie le coach de l'ENI.

Leurs adversaires de la journée, les joueurs de la Fac Sciences, en trois sorties, n'ont gagné qu'un match et en ont perdu deux. Dina Nirina Rajaonarivelo, le coach de Fac Sciences, a donné l'explication de la défaite de son équipe face à l'ENI : « Il y a eu un manque de concentration, surtout au niveau de la défense et de l'intérieur.

Nous sommes à notre cinquième participation cette année. Notre meilleur parcours a été le stade des quarts de finale. Nous participons au tournoi de basketball Smatchin pour montrer que les étudiants de la Faculté des Sciences jouent très bien au basketball. Nous avons perdu le match d'aujourd'hui parce que nous avons perdu notre joueur clé qui a totalisé cinq fautes. »

Résultats de la journée du 10 mars

Hommes :

BBS Mahajanga 85-23 IFT, Inscae 52-71 Eneam, ENI 55-51 Fac Sciences, ISSMI 27-61 Essca, INPE 42-66 Fac EGS, IUM 53-38 HEI, Fac DEGS Toliara 36-50 Espa, INSI 41-50 Uprim, Université Toliara 54-27 ISM Advancea, CNAM 33-30 CNELA, Fac Médecine 27-43 UCM, Umagis 51-42 ISPM, ONIFRA 32-42 ESUM, Estiim 30-37 ITU, EMIT 54-50 ESD, GSI 39-29 ISPPM, ISIME 38-42 ENS, EST 59-46 UP Ambohidratrimo, IMGAM 44-45 ACEEM, ISFPS Leader 52-49 ISSIG Toamasina, ESCAME 46-45 IEP, FLSH 56-54 Essagro, GE-IT 25-50 CNTEMAD, ESTI 43-39 ES.DES

Dames :

Fac des Sciences 22-44 UCM, INTH 32-49 CNELA, Fac EGS 33-26 ISPM, EMIT 29-31 INSI.