Kenya: L'auditrice générale pointe des irrégularités dans la réfection des stades de football

Au Kenya, la réfection de plusieurs stades de football inquiète l'auditrice générale. Dans son dernier rapport, publié cette semaine, Nancy Gathungu pointe du doigt des irrégularités qui concernent notamment les infrastructures de la capitale, Nairobi. Une situation préoccupante, alors que le Kenya doit accueillir aux côtés de la Tanzanie et de l'Ouganda, le CHAN en août et la CAN, l'année prochaine.

C'est une véritable gabegie que révèle l'auditrice générale dans son dernier rapport. Elle concerne plusieurs stades notoires de Nairobi, comme l'ancien City stadium, rebaptisé aujourd'hui stade Joe Kadenge. Temple du football kenyan, cette infrastructure n'a pas accueilli de compétition majeure depuis près de dix ans.

Sa réfection est lancée en août 2023, mais un an et demi plus tard, le projet est au point mort, d'après l'auditrice générale. Le constructeur a abandonné le chantier, après avoir perçu néanmoins la moitié des frais engagés, soit 41 millions de shillings (plus de 290 000 euros).

Terrain en pente avec des nids de poule...

L'autre sujet de préoccupation est le stade de Dandora. Sa réfection a coûté 223 millions de shillings kényans, plus de 1,5 millions d'euros. Malgré cela, sur place l'auditrice générale a trouvé des projecteurs défectueux, aucun système d'éclairage intérieur et un terrain en pente avec des nids de poule.

Les deux grands stades qui devront accueillir les compétitions de la Confédération Africaine de Football (CAF), ne sont pas mentionnés dans le rapport. Mais le Kenya avait promis une amélioration globale de ses infrastructures, dont notamment des terrains d'entraînement. En janvier, la CAF a annoncé le report du CHAN, de février à août 2025, faute d'infrastructures aux standards internationaux.