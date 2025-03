Sénégal: Les clés pour une révolution numérique selon le professeur Elhadj Malick Kane

Le professeur Elhadj Malick Kane, président de Farlu Jotna, a partagé dans une contribution les clés pour le Sénégal d'opérer à une révolution numérique. Le président de Farlu Jotna préconise entre autres la disponibilité des ressources, la volonté et une vision chargée de baliser l'avenir. Nous vous proposons en intégralité son point de vue.

« Pour rester dans l'Histoire, les Etats doivent faire leur révolution numérique. Elle requiert des ressources, de la volonté et une vision chargée de baliser l'avenir. L'échec sera au rendez-vous des Etats qui engagent cette révolution sans priorité ni cohérence : « Qui trop embrasse, risque de ne rien réussir ». Pour le professeur Elhadj Malick Kane, président de Farlu Jotna, « les rôles de chacun doivent être clairs et assumés ». Aux Etats de réaliser les conditions d'un marché étendu, accessible et sûr. Aux entreprises de créer de la valeur en faisant preuve d'innovation et d'agilité.

Le Sénégal est aujourd'hui caractérisé par une connectivité à l'internet extrêmement chère, une absence de protection des données des citoyens, un manque d'infrastructure de qualité et une gouvernance opaque du secteur. Pour qu'un marché dynamique du numérique émerge, plusieurs conditions devront être réunies.

Réduire le prix de la connectivité internet par cinq (5)

Les données mobiles sont sept (7) fois plus chères au Sénégal qu'en France (et 80 fois plus chères qu'en Israël). Avec un prix moyen de 1.63 $ par Giga-octet (Go) - qui situe notre pays à la 139ème place - le coût est l'un des obstacles les plus importants à la création d'un marché porteur. A l'horizon 2030, son prix devrait être divisé par cinq (5) pour que le Sénégal occupe la tête du continent africain.

Notre pays doit aussi garantir la protection des données de ses ressortissants et tout mettre en oeuvre pour qu'elles demeurent au Sénégal. Elles ne doivent pas être exploitées, à l'insu de leurs propriétaires, par les multinationales étrangères du numérique.

Mettre en place une infrastructure de qualité

Pour favoriser la confiance des investisseurs et des entrepreneurs dans le numérique sénégalais, il est nécessaire de mettre en place une infrastructure fiable, pérenne, efficace et présente sur l'ensemble du territoire. Nous ne pouvons pas nous satisfaire d'un réseau de haut débit six fois inférieur à ce qu'il devrait être ! Un faible débit tue dans l'oeuf la start-up : il annihile la productivité, contraint l'imagination et limite la consommation.

Assurer une gouvernance transparente du secteur

La gouvernance du numérique doit être transparente et démocratique et non pas entre les mains d'une petite clique d'oligarques parvenus qui cherchent uniquement à satisfaire leurs intérêts. Le « Pass Internet » de 1 Go, par exemple, s'épuise beaucoup trop vite au Sénégal. Nous sommes convaincus que nos concitoyens ont la maturité pour fixer les règles de son fonctionnement. De plus, chacun doit pouvoir accéder à son identité numérique et la modifier ou la supprimer.