Afrique: Les gouvernements ont adopté par consensus une déclaration politique en faveur des droits des femmes

Les gouvernements ont adopté par consensus une déclaration politique puissante pour respecter, protéger et défendre les droits, l’égalité et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles. Cette information entre dans le cadre du 30ème anniversaire de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing et de l’ouverture de la 69e session de la Commission de la condition de la femme.

En effet, la Déclaration partagée par ONU Femmes ce 11 mars, réitère l’engagement des États membres à éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, y compris les formes émergentes telles que la violence numérique, le harcèlement en ligne et le cyberharcèlement.

En outre, il est à préciser que la réalisation de progrès dans ces domaines nécessite des ressources et un financement substantiel. Il inclut un renforcement des systèmes nationaux, des mécanismes de promotion des femmes et des mécanismes internationaux, y compris une Commission de la condition de la femme (CSW) revitalisée, afin d’accélérer les efforts en faveur de l’égalité des sexes à l’échelle mondiale.

La Secrétaire générale adjointe et Directrice exécutive d’ONU Femmes Sima Bahous s’est ainsi félicité de cette adoption. Selon elle, relever les défis et saisir les opportunités de l’égalité des sexes nécessite une action collective et décisive de la part des États membres, aujourd’hui plus que jamais.

« À l’heure où les acquis durement acquis en matière d’égalité des sexes sont menacés, la communauté mondiale s’est unie pour montrer l’unité de toutes les femmes et de toutes les filles, partout dans le monde » a-t-elle ajouté.

D’après Mme Bahous, aucun pays n’a encore pleinement atteint l’égalité des sexes. Par conséquent, cette déclaration audacieuse indique clairement que les gouvernements du monde entier reconnaissent que 2025 est un moment charnière, où les promesses faites il y a 30 ans ne peuvent plus être différées.

« C’est un tremplin pour nous assurer que nous respectons nos engagements en faveur de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes pour toutes les femmes et les filles, partout dans le monde, et que nous le faisons ensemble » a assuré la Directrice exécutive d’ONU Femmes.

A noter que la Déclaration politique réaffirme les engagements pris dans la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, adoptés à l’origine en 1995 lors de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, soulignant la nécessité de faire respecter tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales de chaque femme et de chaque fille, sans exception.

Il renforce ainsi les engagements en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité, en mettant l’accent sur la nécessité d’intégrer la voix et le leadership des femmes à toutes les étapes de la prévention, de la consolidation et de la résolution des conflits.