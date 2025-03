Cote d'Ivoire: Développement local/Sokourala - Le ministre Vagondo Diomandé lance la construction de trois infrastructures majeures

C'est une journée historique que les populations de Sokourala ont vécu le vendredi 7 mars 2025. Sous le leadership du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Gal Vagondo Diomandé, fils de la région, enfant de Sokourala, la pose des premières pierres de trois infrastructures majeures a été réalisée. Notamment, la seconde école primaire moderne, des logements pour le personnel enseignant et un marché multifonctionnel. Ces projets selon la note d'information, traduisent une ambition claire de développement, impulsée par le Président Alassane Ouattara, à qui le ministre a rendu un hommage appuyé.

« Tout ce que nous réalisons aujourd'hui est rendu possible grâce au Président Alassane Ouattara. Sa vision pour la Côte d'Ivoire nous permet de transformer nos régions et de donner à nos parents les infrastructures dont ils ont tant besoin », a affirmé le ministre.

Toutefois, il a tenu à exprimer sa reconnaissance envers Sokourala, affirmant que ces projets sont une manière de rendre à sa communauté ce qu'elle lui a donné : « Sokourala a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ces infrastructures ne sont qu'un juste retour de ce que ce village m'a offert. Et en le faisant, je reste dans la droite ligne de la vision du Président Alassane Ouattara, qui oeuvre sans relâche pour améliorer le quotidien de tous les Ivoiriens », a-t-il ajouté.

Ces infrastructures apportent des réponses concrètes aux besoins des populations. L'école primaire 2 comprendra sept classes entièrement équipées, des latrines modernes et une clôture pour la sécurité des enfants. Les logements de type F3 offriront un cadre confortable aux enseignants, favorisant leur stabilité et leur engagement. Enfin, le marché moderne, avec ses 12 étals, sa boucherie et sa buanderie, sera un moteur économique pour la localité, accueillant une centaine de commerçants.

Le chef de village, Diomandé Sadia, n'a pas manqué de souligner l'impact de ces réalisations : « C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour Sokourala. Grâce au Président Ouattara et au Gal Vagondo Diomandé, notre village entre dans une dynamique de progrès. Ces infrastructures changent nos vies et assurent un avenir meilleur à nos enfants. »

En ce début de Ramadan, le ministre a également offert des vivres et des dons en numéraire aux communautés musulmanes et chrétiennes, témoignant de son engagement pour le bien-être de tous. À travers ces actions, Sokourala s'inscrit pleinement dans la vision d'une Côte d'Ivoire émergente. Notons que le ministre au-delà de ces actions a permis à son village d'avoir un lycée, un centre de santé, la réhabilitation de la mosquée de l'école primaire 1, un Château d'Eau et bientôt le bitume passera à Sokourala.