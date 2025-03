Congo-Brazzaville: Livre - « La mondialisation, le noumène précède le phénomène » de Willy Prunelle Malisso

Journaliste, éditeur, enseignant à l'université, chercheur et pasteur chrétien, Willy Prunelle Maliso est auteur de l'ouvrage « La mondialisation, le noumène précède le phénomène ». A la couverture de l'ouvrage, l'auteur ajoute également le sous-titre : « Le méga-projet de société-monde de Jésus Christ : réquisitoires et plaidoyer ».

Publié aux Editions universitaires européennes, l'essai de 244 pages traduit en anglais, italien, allemand, espagnol, portugais et en russe, est une étude interdisciplinaire incluant une dimension spirituelle. Le Pr Arthur Yenga, l'un des préfaciers de l'ouvrage, écrit ceci à propos : « L'exercice que m'a confié l'auteur de cet ouvrage comporte une triple exigence : théologique, philosophique et communicationnelle... L'auteur met en exergue l'innovation de son approche... Aucun scientifique, à la lumière du niveau de nos investigations, n'a eu à défricher jusque-là de façon frontale la dimension nouménale de la mondialisation ».

A l'endos du livre, on peut lire ceci : « S'inspirant du philosophe Emmanuel Kant qui oppose « phénomène » au « noumène », l'auteur décrypte la mondialisation plutôt comme noumène. Ce qui justifie sa démarche qu'il qualifie de « rupture ». Aussi, l'auteur discerne en la mondialisation le méga-projet de société monde du créateur-Dieu en faveur de tous les humains à l'échelle mondiale et pérenne.

L'auteur scrute ses perspectives et options axiologiques, ses homogénéisations psycho-spirituelles alternatives ainsi que ses enjeux logés à cents lieues de la démarche rationaliste. L'auteur l'explique, la Bible grandement ouverte, au-travers du paradigme du sociologue américain Lasswell (Harold DWIGHT).

Il répond ainsi aux « qui, quoi, pourquoi, comment, quand et où » de la mondialisation nouménale. De même qu'il tente de répondre au questionnement du sociologue Daniel Mercure ; celle de savoir : « Vers quel but tend la mondialisation ? ». L'auteur y tire le concept de l'idéal christique de perfection psycho-spirituelle et son processus centrifuge qu'il a expliqué. Ce qui a fait place aux réquisitoires contre le rationalisme et le christianisme factice ainsi qu'au plaidoyer en faveur de cet idéal christique ».

Lors d'une interview en lingala à Voix de l'Amérique, Willy Prunelle Malisso certifie à propos du livre que c'est une inspiration venue de l'éternel qui l'a instruit d'écrire des livres. Et il explique : « Déjà en 1995, j'étais plongé dans des recherches, et le Seigneur m'a convaincu et conduit, sous son inspiration et l'impulsion du Saint Esprit, non seulement dans les recherches scientifiques, mais dans la lecture biblique. Et en lisant profondément la Bible, je me suis rendu compte des perspectives.

La religion chrétienne, le Christianisme, a des perspectives mondialistes. Beaucoup d'auteurs en ont parlé. Et quand j'ai vérifié dans la Bible, j'ai remarqué ce que je nomme "homogénéisation psycho-spirituelle". Quant Christ parle d'un même Esprit, une même pensée, j'ai compris que c'est à l'échelle mondiale. C'est donc un projet que Dieu a mis en place pour que l'homme atteigne la stature parfaite du Christ dans la Bible, et que j'appelle "Idéal christique de la perfection psycho-spirituelle" ».

Et de souligner : « Et le but ultime que les chrétiens semblent ignorer, pourtant ancré dans la bible, c'est la perfection, la bible parle de la stature parfaite de Christ. Dans l'épitre de Paul aux Ephésiens, il est écrit que Dieu a établi les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue d'atteindre la stature parfaite de Christ, ce que j'appelle l'idéal christique de la perfection psycho-spirituelle, parce que Dieu met un accent particulier d'abord sur la dimension spirituelle, c'est ainsi qu'il est écrit "cherchez d'abord le Royaume de Dieu" ; c'est le spirituel qui est à la base de tout dans ce monde ».

Journaliste et éditeur de formation, Prunelle Willy Malisso est du reste chercheur, bibliciste, exégète, enseignant et pasteur. Il prépare sa thèse de doctorat dont la thématique se trouve à cheval entre la communication, maillon des sciences sociales, et l'exégèse biblique. Il est aussi l'auteur du livre « La dernière tentation : l'aboutissement de la mondialisation spirituelle », publié aux Editions Oasis en France, en 2016, en version française et anglaise.