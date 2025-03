Congo-Brazzaville: Mairie de Brazzaville - Vers la sécurisation électronique des tickets

A l'issue des travaux de la septième session ordinaire budgétaire qui s'est tenue du 28 février au 10 mars, les conseillers départementaux et municipaux de Brazzaville ont formulé des recommandations dont celle qui exige désormais la sécurisation électronique des tickets.

Les autres recommandations, quant à elles, se rapportent au renforcement des capacités des gestionnaires des marchés domaniaux ; à l'harmonisation des procédures de gestion entre la direction des marchés et halls et la recette municipale ; à l'implication de la direction des finances municipales et du budget dans tous les projets de délibérations à impact financier ainsi qu'à la rétrocession régulière et intégrale des centimes additionnels à la municipalité de Brazzaville.

Dans son discours de clôture de ladite session, le député-maire de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, a rappelé au plénum des conseillers que le programme annuel d'investissement qui vient d'être adopté est un outil stratégique qui va guider les actions de la commune en matière d'infrastructures et d'équipements. De ce fait, il a invité les cadres municipaux à s'en approprier pour le transformer en projets concrets.

Par ailleurs, a-t-il poursuivi, les conseillers départementaux et municipaux ont également adopté une délibération sur les marchés de l'aube et de nuit. « Ces marchés, qui font partie de notre économie locale et de notre vie sociale, méritent toute notre attention et notre encadrement. Cette délibération vise à les maîtriser, à renforcer leur attractivité, à soutenir ceux qui y travaillent et à offrir à nos citoyens des espaces de convivialité », a-t-il renchéri.

Il convient de signaler que pendant les dix jours qu'a duré la session, les conseillers départementaux et municipaux ont bénéficié des séances de renforcement de connaissances et de partage d'expériences sur les notions liées au développement des nouvelles communautés urbaines dont la procédure d'élaboration du Plan climat territorial de Brazzaville. Celle-ci s'inscrit, a déclaré Dieudonné Bantsimba, dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques et la préservation de l'environnement pour les générations futures. Cette initiative, a-t-il dit, vise à assurer à la ville de Brazzaville un développement urbain résilient tout en lui permettant de garantir à sa population un cadre de vie meilleur.

En outre, les conseillers départementaux et municipaux ont pris part à l'atelier de lancement du projet d'appui aux coopératives de la ceinture maraichère de Mfilou-Ngamaba qui s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du Pacte de Milan sur l'agriculture urbaine. En adhérant à cette initiative, a-t-il déclaré, la ville de Brazzaville s'est engagée à travailler pour le développement des systèmes alimentaires durables, inclusifs, résilients, sûrs et diversifiés.

« L'agriculture urbaine et périurbaine représente bien plus qu'une simple activité économique. Elle est un pilier essentiel de notre développement, une source d'emplois locaux et un moyen de garantir la sécurité alimentaire de nos citoyens », a conclu Dieudonné Bantsimba.