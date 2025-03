Congo-Brazzaville: 8 mars 2025 - La Fondation Burotop Iris encourage les femmes à s'affirmer dans le monde professionnel

Sous la houlette de Diana Attye, responsable de la Fondation Burotop Iris, et en présence du directeur général, Issa Attye, les femmes évoluant dans les structures affiliées à leur organisation caritative ont été invitées à s'affirmer dans le monde professionnel ainsi que sur l'intelligence émotionnelle.

Plus de deux cents femmes étaient réunies pour la célébration de la 115e Journée internationale des droits des femmes afin de suivre deux exposés thématiques qui les ont encouragées à se rendre compte de leur rôle dans l'entreprise afin de se démarquer.

« Cette séance de sensibilisation a pour but de donner de la valeur à la femme, expliquer qu'elle n'est pas seulement là à gérer le ménage. Mais bien au contraire, une femme doit s'affirmer dans la société, elle a la valeur ajoutée, doit apporter son plus », a déclaré Romaine Gangoyi, chargée de communication au sein de Burotop Iris.

La première thématique portant sur « Comment la femme peut s'affirmer dans le monde professionnel ? » a été développée par le coach-expert, Alban Besse, qui a encouragé les femmes à avoir la confiance en elles; à déconstruire les stéréotypes de genre; à développer une image corporelle positive; à s'engager, cultiver la résilience, développer des compétences, poursuivre l'apprentissage; à pratiquer l'affirmation de soi; à être une force de proposition....

En réalité, a-t-elle fait savoir, les femmes sont douées pour diriger et favoriser les relations car elles communiquent davantage, sont empathiques, intuitives et créatives. Elles pensent autrement, savent s'y prendre pour convaincre et ressortir le meilleur de leurs équipes.

Par contre, le second thème s'est axé sur l'intelligence émotionnelle. L'orateur a développé que les femmes semblent être plus enclines à exprimer des émotions et par conséquent avoir une plus grande expressivité émotionnelle. Elles semblent également avoir une plus grande capacité à verbaliser les émotions, notamment par l'utilisation d'un vocabulaire complexe.

Cette initiative a permis aux femmes de cette structure d'acquérir des connaissances sur les concepts développés. « J'ai énormément appris concernant cette conférence, notamment sur le fait de ne pas rester statique dans l'entreprise, le fait d'avoir plus de compétences, de les développer. Tout a été à notre avantage. Ce genre de conférence contribue à l'évolution et à l'émancipation de la femme dans la société, car elle nous apprend comment se tenir dans l'entreprise », a déclaré Isabelle Dingou, l'une des participantes à cette cérémonie de sensibilisation.

Les femmes ont été satisfaites de cette initiative prise par la fondation Burotop Iris. Elles ont promis de mettre en pratique les connaissances acquises au cours de cette journée de sensibilisation, d'envisager et d'affronter les défis futurs.

Par ailleurs, Fila Rolcha, également participante, a souligné : « A l'occasion de cette master class, j'ai beaucoup appris concernant la femme. On nous a enseigné la manière de contrôler les émotions au foyer, face aux enfants et en milieu professionnel. Pendant l'exposé, on nous a communiqué aussi qu' entant que femme, il faut avoir la confiance en soi, l'estime de soi, la détermination, l'atteinte des objectifs, on ne se limite pas étant que femme ».

Au terme de cette cérémonie, les femmes de Burotop Iris se sont engagées à travailler ensemble pour l'évolution de leur entreprise, tout en mettant en évidence les connaissances acquises. Signalons que pour cette édition, le thème retenu a été : « Droits, autonomisation et chances pour toutes les femmes et les filles déplacées, partout dans le monde ».