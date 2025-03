Congo-Brazzaville: Journée internationale des droits des femmes - Les travailleuses de la SAT exhortées à s'associer à la lutte contre les inégalités subies par les femmes

A l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, celles de la Société africaine des transports (SAT) ont organisé, le 8 mars, une sensibilisation à leurs droits autour d'un repas d'amitié et de fraternité.

Responsable des ressources humaines à SAT Congo, Laurette Yala a d'emblée fat un rappel panoramique du monde actuel marqué par la confrontation, la fragmentation, la peur et surtout l'inégalité. « Nous ressentons toutes et tous ce retour en arrière.

Nos valeurs et nos principes n'ont jamais été autant remis en question qu'aujourd'hui. Nous remercions les dirigeants de notre cher pays le Congo en général et ceux du Groupe Trad en particulier d'avoir mis leur énergie au service de cette lutte, de la cause des droits des femmes, de l'égalité des genres et nous vous remercions toutes et tous de vous joindre à nous pour contrer la tendance », a-t-elle dit.

Cette année, la Journée internationale des droits des femmes invite à investir en leur faveur ainsi qu'à celle des filles et à accélérer les progrès pour toutes et tous. D'où le thème « Droits, égalité et autonomisation pour toutes les femmes et toutes les filles », a-t-elle poursuivi. « Ce n'est qu'à travers cet investissement que nous relèverons les défis auxquels nous sommes confrontés, qu'ils soient liés à l'économie, aux conflits, au climat. Investir dans les femmes et les filles est incontestablement le meilleur moyen d'atteindre les objectifs du développement durable, de paix et de sécurité », a ajouté la directrice des ressources humaines de SAT Congo.

Selon elle, plus les femmes sont autonomes, plus les économies se développent; plus les femmes sont présentées de manière égale au sein des gouvernements, plus la gouvernance prospère. Plus les femmes sont libres de vivre leur vie sans menace perpétuelle de subir des violences, plus leurs familles s'épanouissent et plus les entreprises en profitent, plus les femmes interviennent dans le processus de paix, plus la paix se construit durablement et rapidement.

Un karaoké improvisé des femmes de SAT Congo accompagnant la dégustation et le repas ont mis fin à l'activité.