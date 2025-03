Congo-Brazzaville: Journée internationale des droits des femmes - Une marche citoyenne a marqué l'événement à Pointe-Noire

Pendant que Djambala, chef-lieu du département des Plateaux, a abrité les festivités du 8 mars en présence de la première dame, Antoinette Sassou N'Guesso, le département de Pointe-Noire n'est pas resté en marge de l'événement. Une marche citoyenne a couronné cette journée suivie d'une déclaration de la femme de cette ville faite par la directrice de l'Intégration de la femme au développement, Magalie Fouty Ntchiapi.

La marche citoyenne a regroupé les femmes des administrations publique et privée, des entreprises, des partis politiques, des confessions religieuses, des organisations non gouvernementales et associations. Sur une distance de près de cinq kilomètres, elle est partie du rond-point de la paix encore appelé à Kassaï pour chuter à l'Hôtel de la préfecture.

Mobilisées massivement à cet effet, les Ponténégrines ont a marché avec enthousiasme dans une ambiance bon enfant. « Nous marchons pour prouver que les femmes sont combattantes et vaillantes et toujours déterminées à poursuive notre objectif de l'égalité à 50/50 », a indiqué Laure Ntsiba, membre de l'association des femmes vaillantes.

Arrivée à la préfecture après une demi-heure de marche, la directrice départementale de l'Intégration de la femme au développement, Magalie Fouty Ntchiapi, a fait une déclaration en présence du secrétaire général du département, Jean Pascal Koumba. « Bien que les événements officiels marquant la 115e Journée internationale de la femme se déroulent à Djambala, dans le département des Plateaux, notre engagement à Pointe-Noire est tout aussi fort. Nous unissons nos voix et nos coeurs à l'échelle nationale pour que l'égalité des droits soit une réalité partagé avec tous ».

Elle a souligné que le thème international de la Journée, « Pour toutes les femmes et les filles : droits, égalité et autonomisation », incite à une action collective pour un monde plus juste où chaque femme et chaque fille d'où elles viennent puissent se tenir fièrement, libres et égales en droit. Cependant, le thème national,« Femme congolaise face aux enjeux d'autonomisation» rappelle l'importance de faire en sorte que chaque Congolaise trouve sa place dans la société. Ce processus d'autonomisation ne se limite pas à des lois, il exige des actions concrètes et durables, a précisé Magalie Fouty Ntchiapi,.

Prenant la parole à son tour, Jean Pascal Koumba a félicité les femmes qui ont marché à l'unisson, du rond-point Kassai à l'esplanade de l'hôtel Otina afin de déposer leur déclaration. « C'est ainsi qu'au nom du préfet, Alexandre Honoré Paka, je prends acte de cette déclaration », a-t-il dit avant de souhaiter bonne fêtes à toutes les femmes.