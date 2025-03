Congo-Brazzaville: Dolisie - GAE apporte un accompagnement substantiel aux ouvriers et commerçants

Le coordonnateur général de la Génération auto-entrepreneur (GAE), Digne Elvis Tsalissan Okombi, a lancé le 10 mars, à Dolisie, la campagne « Matisa affaire » qui consiste, entre autres, à renforcer les capacités opérationnelles et à appuyer des jeunes et autres personnes vulnérables qui évoluent dans le secteur informel.

Pour le démarrage du programme d'assistance aux auto-entrepreneurs (Loboko ya patriarche) dans la capitale de l'or vert, la GAE a ciblé près de 1500 jeunes ouvriers, des vendeurs dans les marchés ainsi que des coopératives agricoles, bref plusieurs acteurs du secteur informel. En effet, si des femmes et des hommes qui vendent des viandes de brousse et des divers dans les marchés ont reçu des chèques pour renforcer leurs activités, des bouchers, mécaniciens, maçons, frigoristes, soudeurs, menuisiers, tôliers, électriciens, plombiers, couturiers, coiffeurs et autres ont, quant à eux, réceptionné des outils de travail.

Remettant des chèques et des kits à un échantillon des bénéficiaires lors d'une cérémonie grandiose organisée à la préfecture de Dolisie, Digne Elvis Tsalissan Okombi a réitéré que l'heure n'était plus aux discours mais à la prise en compte des aspirations des jeunes à travers des formations et des accompagnements substantiels. « Nous avons écouté beaucoup de discours, les jeunes du Congo ne veulent plus des discours.

La population à travers tous les départements du pays a besoin d'être accompagnée. Il y a eu un temps où il a fallu faire des discours, maintenant, conformément à l'orientation du président de la République, nous avons besoin qu'un mouvement général s'organise autour de l'emploi des jeunes qui ont besoin d'être formés, d'être mis dans un processus d'incubation. Au-delà des discours, ils ont besoin que ceux qui ont plus donnent à ceux qui n'en ont pas », a rappelé le coordonnateur général.

Soutenir les projets des jeunes et des femmes de Dolisie

Digne Elvis Tsalissan Okombi a, en effet, invité toute personne de bonne volonté disposant des moyens, surtout celles qui ont le patriarche comme modèle, à venir soutenir les projets des jeunes et des femmes de Dolisie. Selon lui, on ne peut pas faire semblant de ne pas voir au moment où le pays engorge beaucoup de jeunes sans emploi, combien même certains d'entre eux ont été bien formés à l'école. Se félicitant de la grande mobilisation de Dolisie, il a rappelé que l'activité du 10 mars n'a été que le début d'une longue marche dans le cadre de la mise en oeuvre du projet « Matisa affaire ».

« Ce que nous faisons aujourd'hui n'est que le lancement d'une campagne. Nous reviendrons à Dolisie pour continuer à former des jeunes, à les appuyer, à appuyer les mamans pour que chacun de nous puisse reconnaître ne fusse qu'une fois d'avoir vu la main du patriarche venir appuyer ce qu'il fait dans sa vie. Il n'est pas normal que les jeunes continuent de chômer alors que parmi eux, il y a certains qui ont étudié et d'autres qui ont besoin d'entreprendre afin d'être autonomes», a conclu Digne Elvis Okombi.

Des aides multiformes qui n'ont pas laissé indifférents les bénéficiaires dont certains ont ouvertement exprimé leur attachement au patriarche, Denis Sassou N'Guesso, qu'ils considèrent comme un fils de Dolisie. Lancée le 16 février à Brazzaville, la campagne « Loboko ya patriarche » vise à renforcer les capacités des milliers des Congolais dans la formation, la dotation en outils de travail, le financement des projets et la mise en incubation, afin de les accompagner dans leur désir d'autonomisation. Après Dolisie, la GAE mettra le cap sur Pointe-Noire pour tendre la main du patriarche à des centaines de jeunes qui en ont besoin.