Ile Maurice: Study Tour réussi et demonstration percutante de la K-9 Unit

La Mauritius Revenue Authority a organisé la troisième édition du MRA Study Tour ce vendredi 7 mars à son Intergrated Customs Clearance Centre situé à Plaine Magnien.

Des élèves de SC et de HSC du Collège de Lorette de Rose-Hill, du Collège du Saint Joseph et du Westcoast International Secondary School ont ainsi pu se familiariser avec les modes de taxation qui existe à Maurice, le rôle exact de la MRA et de ses différents départements, mais aussi et surtout de comprendre le rôle vital de la fiscalité dans la promotion du développement socio-économique à Maurice.

D'ailleurs, dans son discours, Amick Teeluckdharry, assistant directeur au département Taxpayers Education and Communication, a dit que «l'éducation fiscale n'est pas qu'une question de règles et de réglementations, elle vise à former des citoyens responsables. Nous voulons que les jeunes comme vous considèrent la fiscalité non pas comme un fardeau, mais comme un moyen de construire une île Maurice plus forte, plus juste et plus prospère. Les connaissances que vous acquérez aujourd'hui vous aideront à devenir des contribuables responsables, des professionnels éthiques et même des défenseurs de la transparence et de l'équité fiscale, des valeurs qui sous-tendent nos actions en tant que professionnels».

L'avenir de notre économie

Sudhamo Lal, directeur général de la MRA a également insisté sur l'importance des campagnes de sensibilisation de la MRA auprès des jeunes et dit qu'à la MRA, «nous sommes convaincus que l'engagement des jeunes forgera une génération de contribuables plus responsables, ce qui est vital pour l'avenir de notre économie.»

Le Dr Rakesh Thecka, Team Leader au département Taxpayers Education and Communication a par la suite donné une explication détaillée avec le support de diapos et des vidéos des différents types de taxation qui existe à Maurice, et comment l'argent recueilli à travers la taxe est versé au Consolidated Fund, qui aide le gouvernement à financer les divers projets de développement dans le pays.

Les élèves ont par la suite été invités à poser des questions. Des questions très intéressantes ont été posées sur les articles saisis par la MRA, sur l'apport de l'organisme à l'économie locale, et une enseignante a posé une question sur la présence de la femme à la MRA, surtout dans le contexte de la Journée mondiale des femmes. Dans sa réponse, le directeur général a répondu qu'il y a une forte présence de femmes au sein du personnel et qu'au Revenue Department, il y a même 62 % de femmes.

L'un des moments forts de ce Study Tour a été une démonstration exécutée par la K-9 Unit de la MRA. Les élèves assis dans le hall ont pu découvrir en live sur un écran les capacités du chien Nacre, un Malinois âgé de 7 ans, à détecter les drogues cachées dans une valise et des billets de banque. Les capacités du chien ont ébloui les jeunes. Il faut savoir à cet effet qu'en 2024, la MRA a saisi de la drogue dont la valeur est estimée à plus de Rs 2,5 milliards.

À la fin du programme, les représentants de chaque collège ont exprimé leur satisfaction à avoir pu découvrir le rôle et l'importance de la MRA et ont dit que les connaissances acquises lors de cet événement vont certainement les aider dans leurs études, tel Amélie Fidèle, du Collège de Lorette de Rose-Hill, qui a été pleinement satisfaite et dit avoir acquis une vision beaucoup plus exacte de la vraie mission de la MRA et aussi de son importance dans la lutte contre le trafic de stupéfiants.