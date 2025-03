Ile Maurice: La dixième édition se tiendra du 14 au 24 mars

Passionnés de golf et d'art culinaire se retrouveront du 14 au 24 mars prochain sur le Golf & Gourmet Trophy qui fêtera son 10e anniversaire à l'île Maurice. Cet événement exceptionnel, co-créé par l'agence Swing et Sunlife, célèbre une décennie de compétitions prestigieuses et de découvertes culinaires uniques. Cette nouvelle édition promet un séjour alliant golf et gastronomie en toute convivialité.

Le programme inclut un séjour de 10 nuits dans les hôtels Long Beach et Sugar Beach, combinant luxe et raffinement dans des cadres idylliques. Les participants profiteront de quatre jours de compétition en double (2 tours en Scramble à 2 et 2 tours en 4 balles meilleures balles), encadrés par Christophe Ravetto, ancien joueur du circuit européen. Les parties se dérouleront sur les playgrounds d'Anahita Golf Club, de Tamarina Golf Club et de l'Ile aux Cerfs Golf Club.

En golfeurs passionnés, deux grands Chefs français : les Grands Chefs Jean-Pierre Vigato et Christophe Chabanel, participeront au Golf & Gourmet Trophy 2025. Plusieurs expériences gastronomiques sont prévues pendant ces dix jours, dont une démonstration de cuisine et un dîner de gala concoctés par le Chef Vigato et le chef Chabanel en compagnie des Chefs du Sugar Beach.