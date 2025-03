Tunisie: L'Institut égyptien de recherche en astronomie et géophysique annonce la date de l'Aïd El Fitr

L'Institut égyptien de recherche en astronomie relevant du ministère égyptien de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, a révélé les détails du croissant de lune de Shawwal 1446 et de l'Aïd al-Fitr 2025 en Égypte et dans les pays arabes. L'institut a indiqué que le croissant de Shawwal naîtra après la conjonction qui se produira à 13 heures précises, heure locale du Caire, le samedi 29 Ramadan 1446 de l'hégire, ce qui correspond au 29 mars 2025, jour où l'on verra le croissant.

Le nouveau croissant de lune sera visible dans le ciel de La Mecque pendant 7 minutes et dans celui de la capitale égyptienne pendant 11 minutes après le coucher du soleil. Dans le reste des régions égyptiennes, le croissant restera dans le ciel entre 9 et 12 minutes. Dans les capitales et les villes arabes et musulmanes, la durée de visibilité du nouveau croissant de lune après le coucher du soleil variera de 3 à 19 minutes.

L'institut a également annoncé les noms des capitales arabes et étrangères où le croissant de lune sera visible le 29 mars : Nouakchott, Marrakech, Algérie, Tunis, Tripoli, Khartoum, Ankara, Amman, Damas, La Mecque, Médine, Bagdad, Riyad, Koweït, Téhéran, Abou Dhabi, Dubaï, Mascate, Djakarta, Karachi, Kuala Lumpur, Washington, Moscou, etc. L'institut a expliqué que le premier jour de Shawwal 1446 de l'hégire sera astronomiquement le dimanche 30 mars 2025, qui est le premier jour de l'Aïd Al-Fitr.