Tunisie: Ligue 1 - Deux affiches prometteuses pour cette 25ème journée

La 25ème journée du championnat de Ligue 1 de football se poursuivra à un rythme soutenu, demain et après-demain, avec plusieurs matches forts qui pourraient avoir des répercussions importantes aussi bien dans la course au titre que dans la lutte pour le bas du classement.

Tout d'abord, l'Espérance Sportive de Zarzis, quatrième avec 47 points, et l'US Monastirienne, deuxième avec 50 points, s'affronteront dans un match ouvert à toutes les possibilités compte tenu du regain de forme actuel des deux équipes. La capitale de l'olivier forte de sa victoire sur l'Etoile du Sahel (ESS) à Sousse, compte bien profiter de l'avantage du terrain et du public pour signer sa 15ème victoire afin de rattraper ses concurrents à la deuxième place et confirmer sa saison exceptionnelle et ses ambitions de disputer le titre ou d'arracher l'un des strapontins qualificatifs pour les compétitions africaines, une tâche qui ne sera pas aisée.

La tâche ne sera pas facile car l'USM, qui possède le meilleur buteur du championnat Hazem Mastouri avec 14 buts et la meilleure défense avec seulement 9 buts encaissés lors des sept derniers matches depuis l'arrivée de l'entraîneur Faouzi Benzarti, est déterminée à remporter sa quinzième victoire et à ne pas perdre de points pour augmenter ses chances de remporter le titre qui manque à son palmarès.

Par ailleurs, le stade Hammadi Aghrebi de Radès sera le théâtre d'un derby passionnant entre le Club Africain, troisième avec 47 points, et le Stade Tunisien, sixième avec 43 points. Le club de Bab El Jdid, qui ne pourra pas compter sur son défenseur central libyen Ali Youssef qui a écopé d'un troisième carton jaune, tentera de se rattraper après le nul concédé lors de la dernière journée face à l'Avenir Sportif de Soliman et de « prendre sa revanche » sur son adversaire qui lui a infligé sa première défaite de la saison lors de la dixième journée sur le score de 1 à 1. Le CA tentera coûte que coûte de garder ses chances de remporter le titre, contrairement au Bardo qui, bien que relativement éloigné du haut du tableau, reste difficile à battre et cherchera à faire le plein de points après avoir réussi lors des trois derniers matches à engranger 7 points dont un nul et deux victoires dans sa quête d'un strapontin qualificatif pour une participation continentale.

De son côté, l'EST, leader avec 52 points, tentera de se racheter de son décevant match nul à domicile face à l'Union Sportive de Ben Guerdane en affrontant la jeunesse sportive d'el omrane, 12ème avec 21 points, au stade Chadli Zouiten. Dans une course au titre qui s'accélère, l'équipe de Bab Souika ne se contentera pas de trois points pour stabiliser sa position en tête du classement et éviter le retour de ses poursuivants, misant une nouvelle fois sur sa meilleure ligne d'attaque avec 45 buts emmenés par l'Algérien Youssef Belayli, le Sud-Africain Elias Mokwana et le Brésilien Yann Sass.

Cependant, la tâche ne sera pas facile compte tenu de la situation difficile de la jeunesse sportive d'el omrane et de son besoin urgent d'arracher des points pour assurer sa place dans le classement. Ils essaieront de s'inspirer de leur match contre le Club Africain qui s'est soldé par un nul 1-1 et profiteront de de la faiblesse de la défense de l'EST ces derniers temps pour ramener un résultat positif.

Voici le programme complet de la journée (coup d'envoi de tous les matches à 14h00) :

Mercredi 12 mars:

JS Omrane Espérance Sportive de Tunis

Club Sportif Sfaxien AS Soliman

AS Gabés Etoile Sportive du Sahel

US Ben Guerdane Club Athlétique Bizertin

Jeudi 13 mars :

Club Africain Stade Tunisien

Olympique de Béja US Tataouine

Espérance Sportive de Zarzis Union Sportive Monastirienne

EGS Gafsa ES Métlaoui