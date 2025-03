Le gouvernement camerounais aurait mis en place un plan secret pour organiser des manifestations dans les 10 régions du Cameroun contre le MRC (Mouvement pour la Renaissance du Cameroun) et la BAS (Brigade Anti-Sardinard). Ce plan, révélé par des documents internes, vise à diaboliser ces mouvements et à mobiliser l'opinion publique contre leurs actions, notamment les récentes violences en Belgique impliquant des membres du gouvernement.

Une Stratégie Bien Ficelée

Selon les informations obtenues, le gouvernement a débloqué une enveloppe de 100 millions de Fcfa pour financer ces manifestations. Chaque gouverneur de région recevrait 3 millions de Fcfa pour coordonner les événements. Les services déconcentrés du ministère de la Jeunesse sont également mobilisés pour assurer le succès de cette opération.

L'objectif est clair : dénoncer les actions violentes attribuées à la BAS et au MRC, et envoyer un message fort selon lequel de tels actes ne seront plus tolérés. Un mémo interne précise les détails de la stratégie, y compris les éléments de langage et les scénarios à suivre lors des marches.

Les Éléments de Langage et la Communication

Le plan de communication est minutieusement élaboré. Il prévoit des marches avec des pancartes dénonçant le terrorisme de la BAS et les agressions contre des figures gouvernementales, comme le ministre de la Jeunesse, Mounouna Foutsou. Un jeune homme, habillé de manière traditionnelle ou portant un t-shirt à message clair, doit s'adresser à la caméra avec fermeté, déclarant :

« Nous le disons haut et fort : plus jamais le MRC ne mettra les pieds ici ! Nous sommes un peuple digne et respectueux, mais nous n'accepterons jamais que ces barbares viennent semer la violence chez nous ! Jamais ! »

La foule, en arrière-plan, scande « Plus jamais ! » pour renforcer l'impact émotionnel.

Une Campagne Virale sur les Réseaux Sociaux

Le gouvernement entend maximiser l'impact de ces manifestations en les rendant virales. Des vidéos courtes et percutantes seront produites pour chaque région, adaptées aux sensibilités locales. Ces vidéos seront partagées sur WhatsApp, Facebook, Twitter et TikTok, avec une coordination rigoureuse pour assurer une diffusion simultanée. Les médias locaux seront également encouragés à relayer ces contenus.

Les Premières Manifestations Prévues pour 2025

Les premières manifestations sont prévues pour le 12 mars 2025. Cette stratégie s'inscrit dans une campagne plus large de diabolisation du MRC et de la BAS, accusés d'être à l'origine des récentes violences en Belgique.

Ce plan secret du gouvernement camerounais révèle une stratégie bien organisée pour mobiliser l'opinion publique contre le MRC et la BAS. En utilisant des manifestations massives et une campagne virale sur les réseaux sociaux, les autorités espèrent renforcer leur message et isoler ces mouvements. Reste à voir comment la population camerounaise réagira à cette initiative.