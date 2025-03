Afrique: Echanges entre le Sénégal et le Maroc - Le solde de la balance commerciale déficitaire entre 2019 et 2023

Le Bureau d'information et de communication du gouvernement (Bic-Gouv) a consacré un numéro à la coopération entre le Sénégal et le Maroc. Selon le document, les relations commerciales entre la République du Sénégal et le Royaume du Maroc sont régies par les dispositions des accords de l'Organisation mondiale du commerce (Omc) dont les deux pays sont membres.

« La balance commerciale - Le solde de la balance commerciale entre le Sénégal et le Maroc est déficitaire entre 2019 et 2023. Il est passé d'un peu plus de 67 milliards de francs Cfa en 2019 à environ de 104 milliards de francs Cfa en 2023 avec un taux de couverture moyen de 10,5% des taux de couverture dépassant 10%, pendant la période passée sous revue », renseigne le Bic-Gouv.

Concernant les importations sénégalaises en provenance du Maroc, elles ont connu une tendance régulière à la hausse passant de plus de 74 milliards de francs Cfa en 2019 à plus de 123 milliards de francs Cfa en 2023.

Ainsi, les principaux produits importés par le Sénégal en provenance du Maroc portent essentiellement sur les autres huiles lubrifiantes (13%) suivi des sacs d'une largeur à la base de 40cm /plus ((12%), des boites (8%) et des autres médicaments (6%).

S'agissant des exportations sénégalaises vers le Maroc, elles ont connu une légère baisse entre 2019 et 2920 passant de 7,3 milliards de francs Cfa en 2019 à plus de 19,5 milliards de francs Cfa en 2023.

Ainsi, les principaux produits exportés vers le Maroc par le Sénégal portent

essentiellement sur les conserves de thons listaos et sardes (53%) suivi de listaos (10%) comme le montre le graphique ci-dessous.

«Il faut noter une forte présence des entreprises marocaines sur le territoire sénégalais dans des secteurs tels que l'agroalimentaire, la pharmacie, l'énergie, les Btp et les services. De plus, en 2004, un conseil d'affaires maroco-sénégalais a été mis en place, mais aussi un protocole d'accord entre l'Agence sénégalaise de promotion des exportations (Asepex) et Maroc Export en vue de promouvoir et de renforcer leurs échanges commerciaux », lit-on dans le document.

Ainsi, précise-t-on en plus des accords de partenariats conclus dans les domaines de l'urbanisme par exemple, le Maroc et le Sénégal ont conclus sept (7) accords en 2013 lors de la visite du roi Mohammed VI à Dakar, dans les domaines entre autres de la religion islamique, du tourisme, du transport maritime, de l'investissement, de l'aquaculture.