Sénégal: Saly-Portudal - Nouvelles orientations stratégiques des politiques publiques - Le DGAT et des gouverneurs expriment leurs attentes

Le gouverneur William Manel, Directeur général l'Administration territoriale (DGAT), interrogé en marge de l'atelier d'échange et de partage regroupant tous les gouverneurs, hier à Saly-Portudal, sur les nouvelles orientations stratégiques des politiques publiques, présidé par le Général Jean Baptiste Tine, le ministre de l'Intérieur, a indiqué que dans son rôle, le gouverneur est le délégué du président de la République dans sa région. Ce dernier, selon le DGAT, représente le gouvernement et tous les ministres.

Il trouve opportun, avec le changement de référentiel, la tenue d'une telle rencontre avec les gouverneurs en vue de les imprégner des rôles attendus d'eux, par rapport à l'agenda national du Sénégal «Vision 2050», à la Stratégie nationale de développement, à la mise en oeuvre des pôles territoires, à la mise en oeuvre de la Charte, à la déconcentration, en plus de choses à venir dans les années ou mois qui suivent.

Par conséquent, le Directeur de l'Administration territoriale relève que la rencontre de partage vise une appropriation de ce référentiel par les différents gouverneurs. Le DGAT a rappelé que «Les gouverneurs vont appliquer les orientations du chef de l'Etat. Ils parlent, agissent en son nom. Les gouverneurs sont appelés à porter et doivent la Vision du chef de l'Etat et l'opérationnaliser», selon lui. Il a insisté sur le fait que les gouverneurs doivent faire dans les régions ce que le chef de l'Etat doit faire. Ainsi les documents de planification doivent faire l'objet de partage à la base pour une cohérence et une adhésion de tous.

Des gouverneurs ont eu à se prononcer sur la rencontre. Saer Ndao, le gouverneur de la région de Thiès, a abordé la question des pôles territoires concernant des régions stratégiques. Et Thiès est concernée car abritant des activités touristiques et des industries extractives, pour permettre à l'ensemble des opérateurs et acteurs de la région de comprendre ce qu'est le pôle territoire, ses limites et ses acteurs. Ainsi, selon lui, si tout cela est su, chacun doit jouer son rôle et pouvoir s'arrimer à la Vision globale. Il en appelle à la tenue du Conseil national des collectivités territoriales pour mettre fin à certaines contraintes pour un développement harmonieux.

Al Hassan Sall, le gouverneur de Saint-Louis, a salué cette session d'information. Pour lui, le rôle premier du gouverneur est de veiller à l'application des lois et règlements dans sa circonscription et l'application de la politique définie par l'autorité suprême. Avec l'alternance survenue depuis mars 2024, de nouvelles autorités sont élues et un nouveau référentiel mis en oeuvre. A l'en croire, les gouverneurs sont appelés à veiller sur les politiques publiques et doivent maîtriser ce référentiel et ses différents contours pour pouvoir veiller à son application. Saint-Louis étant un pôle territoire, selon lui, le rôle du gouverneur sera de permettre à ses acteurs à la base de maîtriser les politiques publiques, le référentiel et la mise en oeuvre des initiatives locales.

Madame Mariame Traoré, gouverneur de Kédougou, a salué l'importante initiative consistant à réunir les gouverneurs pour une mise à niveau sur les nouvelles orientations des politiques publiques. La rencontre permet de mettre à jour les gouverneurs mais aussi de les familiariser avec les nouvelles orientations et de veiller à l'application de toutes ces politiques.