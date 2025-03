Togo: Une association et une mutuelle du personnel féminin de Golfe 1 en gestation !

Les femmes du personnel de la Mairie de la Commune de Golfe 1 sont en phase d'avoir leur association et leur mutuelle. Rassemblé ce Lundi 10 Mars 2025, dans la dynamique même de la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme, le personnel féminin de cette commune du Grand Lomé a décidé de s'organiser en Association. Et mieux qu'une association, ces femmes qui ont le soutien du premier responsable de l'exécutif et partant de tout l'exécutif, ont également pensé à l'érection d'une mutuelle pour leur permettre de mieux participer encore plus au développement local de la commune de Bè Afédomé.

Des explications de l'une des femmes de Golfe 1, en la personne de la responsable de la Division de la mobilisation des recettes, Sonia Adabra, elles se sont « réunies pour partager en premier lieu les expériences de nos grandes soeurs, comment elles ont pu concilier leur vie professionnelle et leur vie privée. Nous avons eu le partage d'expérience de deux de nos grandes soeurs ». Mais, il n'y a pas que cette session de partage d'expérience. « La suite, nous avions tenu à remercier le Maire et l'exécutif pour les efforts qu'ils en train de faire pour nous et toutes les femmes de Golfe 1. Ils ne nous laissent pas de côté, ils veulent toujours nous promouvoir. Donc nous avons eu à faire un petit geste de gratitude à leur endroit ».

Autre phase encore plus importante, pour ne pas dire la plus importante de toutes, c'est cette qui d'après Mlle Adabra, « a été consacrée à la mise sur pieds d'une association que nous voudrons créer au niveau de la Commune de Golfe 1. Cette association va nous permettre de mettre en place dans les jours à venir une mutuelle qui viendra faciliter nos économies. Le salaire seul ne suffit pas, donc il faut penser à d'autres activités et quelle source de revenus peut nous aider à faire ces activités-là ».

On comprend donc aisément que les travaux, à côté des mets du terroir togolais et de la boisson qui a coulé à flot, « beaucoup de réflexions ont été menées et elles vont aider dans l'avenir » à acter l'existence réelle de ces deux structures.

Avaient répondu présents à cette activité, de la gent féminine du personnel de Golfe 1, le Maire principal Joseph Koamy Gbloèkpo Gomado. Il était entouré de ses autres paires de l'exécutif mais également Conseillers municipaux.