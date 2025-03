Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Serge Poda, a officiellement lancé la commercialisation du sucre de la SN SOSUCO dans ses boutiques témoins, lundi 10 mars 2025, à Ouagadougou. Le prix du paquet y est à 800 F CFA.

En cette période de jeûne musulman et chrétien, le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat veut rendre disponible le sucre de la SN SOSUCO pour les Burkinabè. Dans cette optique, le département a mis en place des boutiques témoins sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre chargé du Commerce, Serge Poda, a officiellement lancé la commercialisation dudit sucre dans les boutiques témoins, lundi 10 mars 2025, à Ouagadougou.

A Ouagadougou et à Bobo- Dioulasso, le consommateur peut acquérir le kilogramme du sucre en carreau à 800 F CFA et celui du sucre granulé à 650 F CFA, dans la limite de 10 kg. Dans les points identifiés dans les autres régions et provinces du pays, les prix des produits seront fixés en tenant compte des frais de transport et de manutention.

« Nous avons instruit la SN SOSUCO de procéder à des dépôts de stocks dans les différents démembrements du ministère, mais aussi dans des lieux de stockage identifiés avec les autorités régionales et provinciales dans les autres contrées du Burkina, pour que le sucre soit accessible au prix fixé par le gouvernement », a confié le ministre Poda.

A l'écouter, chaque client peut avoir accès à la quantité de sucre souhaitée, dans un plafond de 10 kg par personne, à savoir 5 kg pour le sucre en morceau et 5 paquets de 1 kg pour le sucre granulé ou en poudre. Cette restriction vise à donner la chance à tout le monde d'avoir ce produit important pour ses besoins, spécialement en ces moments importants du jeûne.

« Il s'agit de la première production de la SN SOSUCO en tant qu'entité revenue à l'Etat. Nous voulons permettre qu'en dehors des circuits habituels de distribution, le sucre puisse atteindre le consommateur à travers une vente en détail », a expliqué le ministre Poda. Donnant des précisions sur les prix dans les autres régions et provinces, Serge Poda a indiqué qu'un différentiel lié aux différentes opérations de transport et de manutention s'y ajoutera.

Soulager le consommateur

« Un maximum de 25 F CFA va s'ajouter à ce prix réglementaire pour rendre ce produit disponible dans toutes les régions du Burkina », a-t-il estimé.

La mise en place de ces boutiques témoins, a-t-il poursuivi, est également une première pour la SN SOSUCO et nous prenons l'engagement de maintenir cet acquis, mais aussi avoir progressivement des points de vente pour d'autres produits qualifiés produits de grande consommation pour soulager le consommateur burkinabé.

Il a saisi l'occasion pour appeler tous les grossistes, demi-grossistes et détaillants, à procéder rapidement à la mise en vente du sucre de la SN SOSUCO, mais aussi de la quantité de sucre d'autres marques pour lequel, ils ont reçu des autorisations d'importation pour compléter la production nationale. « Les attitudes anciennes et actuelles de rétention de stocks pour créer une pression sur les prix, pour des raisons de spéculation, doivent être bannies.

Nos structures de contrôle procéderont à la vérification des lieux et magasins de stockage pour se rassurer que le sucre de la SN SOSUCO suit les circuits normaux de distribution », a-t-il prévenu. Revenant sur les points de vente, en particulier pour ce qui concerne Ouagadougou, M. Poda a fait savoir qu'ils ont identifié trois points. Il a mentionné le site du SIAO, l'immeuble abritant la direction générale du développement industriel et de l'artisanat sur l'avenue Kwame Nkrumah et la Maison de l'entreprise Burkina.

« J'invite chacun à se présenter avec sa pièce d'identité et procéder à l'achat du sucre conformément à la réglementation en vigueur. C'est une opération qui va se poursuivre et s'étendre sur toute l'étendue du territoire », a-t-il promis. Pour le directeur général de la SN SOSUCO, Djakaridja Héma Ouattara, la société a débuté sa production, il y a à peine 2 mois, mais elle a prévu 132 tonnes de sucre pour cette opération de vente dans la ville de Ouagadougou.

« La quantité déjà ravitaillée est de 84 tonnes. Les jours à venir, nous allons poursuivre l'approvisionnement complémentaire », a-t-il précisé. Il a aussi souligné que les villes de Banfora et Bobo-Dioulasso ont été approvisionnées. Et pour les autres régions, M. Ouattara a rassuré que des dispositions seront prises pour les ravitailler, au fur et à mesure.