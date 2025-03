Burkina Faso: Forces armées nationales - 822 soldats aptes à intégrer les rangs

La 2e vague du contingent exceptionnel 2024 des soldats formés au Centre régional d'instruction (CRI) de la 5e région militaire a été présentée aux couleurs nationales, marquant sa sortie de promotion, vendredi

7 mars 2025, à Dédougou.

« Désormais, vous êtes dignes d'être considérés non plus comme des recrues, mais des soldats aptes pour le métier des armes. (...), Votre devoir est de servir avec loyauté, honneur et fidélité votre Armée. Le drapeau auquel vous avez l'honneur d'être présentés incarne à lui seul ce que vous aimez et ce que vous défendez.

C'est le patrimoine de sueur et de sang que nous ont légués nos ancêtres qui constituent pour tous le signe de ralliement dans l'unité pour le meilleur comme pour le pire ». C'est par cette formule solennelle que le chargé de l'expédition des affaires courantes de la 5e région militaire, le lieutenant-colonel Sosthène Coulibaly, a donné le ton de la cérémonie de présentation de 822 jeunes soldats au drapeau, vendredi 7 mars 2025, à Dédougou.

Toute la cohorte est issue des rangs des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) nationaux et communaux de la région de la Boucle du Mouhoun. La promotion aura passé au moins deux mois de formation (du 4 janvier au 7 mars 2025) au Centre régional d'instruction (CRI) de la 5e région militaire. Selon le commandant du Centre, le lieutenant Denis Ado Ganemtoré, le civisme, l'entrainement et l'éducation physique militaire et sportive, la topographie, le sauvetage au combat et la sensibilisation aux engins explosifs improvisés sont, entre autres, modules qui leur ont été dispensés.

Ce qui a permis aux jeunes soldats d'acquérir « un complément de savoir et savoir-être militaire conformes aux objectifs de la formation du soldat », a dit le commandant. A l'en croire, ces anciens VDP étaient déjà opérationnels et « cette formation n'a fait que renforcer davantage leurs capacités d'adaptation et leur maîtrise militaire à travers des valeurs », les rendant dignes d'être présentés au drapeau.

De la formation militaire générale, à la consolidation des acquis à travers l'entrainement militaire physique et sportif, en passant par la formation aux missions opérationnelles, ce sont les trois étapes de la formation qui permettent aujourd'hui à Soumaïla Bationo et ses compagnons d'armes de se dire aptes à défendre leur pays.

« Moralement et physiquement, nous sommes prêts à aller sur le terrain pour défendre les valeurs de notre patrie », a-t-il déclaré. Des démonstrations d'auto-défense et de combat et un défilé ont été les derniers actes de cette cérémonie de présentation au drapeau des 822 soldats de la 2e classe.