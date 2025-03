Burkina Faso: Salam du Ramadan - Les finalités de la religion

document

Au nom d'Allah, Clément et Miséricordieux. Louange à Allah, Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, qui ne S'est point attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en Sa royauté et qui a créé toute chose en lui donnant ses justes proportions.

Il n'a ni créé ni institué les choses en vain. Il a assigné une utilité et une finalité à chacune d'elle. Puisse-t-Il déverser, abondamment, Sa paix et Ses bénédictions sur Son bien Aimé Messager Mouhammad, envoyé à l'univers comme miséricorde.

Après avoir exposé la sauvegarde de la vie humaine et de la dignité de la personne physique (nafs) comme la première finalité de la législation islamique, nous poursuivons avec les autres.

La sauvegarde de la raison ('aql)

« Celui qui sait que ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur est la vérité, est-il semblable à l'aveugle ? Seuls les gens doués d'intelligence réfléchissent bien » (S13 V19). A l'image de ce verset, Allah, dans le saint Coran, évoque la place fondamentale de la raison dans la religion. Nul besoin d'être obligatoirement riche, ni physiquement fort ou autre chose de genre pour être un bon musulman. Mais, obligatoirement, le musulman doit faire usage de son intelligence, de sa raison afin d'être un croyant.

En plus, l'existence de la raison est une des conditions pour l'applicabilité obligatoire de certaines prescriptions divines comme les actes cultuels. Il en est ainsi pour la prière, le jeûne, le hajj ... C'est pourquoi, l'Islam ôte la responsabilité à certaines catégories de personnes comme les enfants, les personnes atteintes de démence totale, ...

Tous ces éléments font que l'Islam, au regard de la responsabilité que l'homme porte vis à vis de son Seigneur et de ses semblables, a prévu un certain nombre de mécanismes afin de préserver la raison de l'homme.

De quoi n'est pas capable un homme dénué de raison ?

La raison est l'élément caractéristique qui différencie l'homme d'autres créatures d'Allah. Effectivement, Allah a créé l'homme et l'a distingué de toutes les autres créatures en lui donnant la raison et en lui faisant, ainsi porter la responsabilité. C'est par cette raison que l'homme a le discernement. Il marque sa capacité à faire la différence entre le bien et le mal, entre ce qui est nuisible et ce qui est bénéfique, entre la foi et la mécréance.

Pour preuve, Allah nous dit : « Certes, Nous avons honoré les fils d'Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons attribués de bonnes choses comme nourriture, et Nous les avons nettement préférés à plusieurs de Nos créatures » (S17 V70). Et Il ajoute ceci : « Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite » (S95 V03).

C'est dans le but de préserver la raison que l'Islam prohibe tout produit capable d'altérer la capacité de discernement chez l'homme. Il en est ainsi de l'alcool ou de la drogue. Sur l'alcool, par exemple, on entend certains qui veulent justifier sa consommation en disant que l'Islam l'autorise mais de façon modérée. Ils disent que l'Islam n'interdit pas l'alcool mais l'ivresse.

La vérité est que Allah, par Sa sagesse, a utilisé une méthode éducative qui s'est étalée dans le temps afin de préparer les musulmans à l'interdiction totale de l'alcool. D'abord, Allah nous dit : « Ils t'interrogent au sujet du vin et du jeu de hasard, dis : Ils comportent tous deux, pour les hommes, un grand péché et un avantage mais le péché qui s'y trouve est plus grand que leur utilité » (S02 V219). A partir de ce verset, beaucoup de musulmans se sont écartés totalement de l'alcool quand bien même il n'était pas interdit. Quand en une chose, il y a plus de mal que de bien, l'intelligence humaine voudrait que l'on s'en éloigne.

Et c'est ce que certains firent. Ensuite, pour ceux qui en consommaient toujours, Allah révèle le verset suivant : « Ô vous qui croyez ! N'approchez pas de la prière, alors que vous êtes ivres-attendez de savoir ce que vous dites » (S04 V43). En ce moment, ils avaient déjà la foi de comprendre et d'accepter les injonctions divines. Ceux qui en consommaient ont essayé de réguler cette consommation en fonction des moments de la prière et ont vite compris toute la difficulté. Ils s'en écartèrent d'eux-mêmes sans l'interdiction formelle jusqu'à ce qu'Allah en décide Lui-même.

C'est ce qu'Il fit dans le verset suivant : « Ô vous qui croyez ! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées et les flèches divinatoires sont une abomination et une oeuvre du Démon. Evitez-les ... Peut-être serez-vous heureux. Satan veut susciter parmi vous l'hostilité et la haine au moyen du vin et du jeu de hasard. Il veut ainsi vous détourner du souvenir de Dieu et de la prière. Ne vous abstiendrez-vous pas ? » (S05 V90-91).

Par ce dernier verset, la position de l'Islam est claire. La consommation de l'alcool, quelle que soit sa quantité, est interdite. Parce que l'homme doit demeurer lucide afin de jouer pleinement son rôle, il doit éviter tout ce qui peut altérer ses facultés, porter atteinte à son discernement voire provoquer des perturbations physiques ou mentales.

Ce n'est pas pour rien qu'il est dit que l'alcool est la mère des vices. Qu'est-ce qu'un homme ivre, dénué de ses facultés de raisonnement n'est pas capable de faire ?

Seigneur Allah, aide-nous à préserver notre raison en nous éloignant de tout ce qui peut porter atteinte à notre discernement comme l'alcool et la drogue.

NB : La foi musulmane est une foi active qui impose un devoir de présence.

A suivre ...

Dr Inoussa COMPAORE

Imam à l'AEEMB et au CERFI