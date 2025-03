Burkina Faso: 168e Journée internationale de la femme - Des femmes renforcent leurs capacités en techniques de conservation de produits agricoles

A la faveur de la célébration de la Journée internationale de la Femme 2025 à Dédougou, des femmes ont bénéficié du renforcement de leurs capacités en techniques de production de farine infantile, de conservation de produits agricoles et de procédure de normalisation desdits produits, du 5 au 7 mars 2025. La session de formation initiée par le ministère en charge de l'action humanitaire a été lancée, mercredi 5 mars 2025, à Dédougou.

La ville de Dédougou, dans la région de la Boucle du Mouhoun, a accueilli la commémoration officielle de la 168e Journée internationale de la Femme au Burkina Faso, le 8 mars dernier. Dans le cadre des préparatifs de cette journée, le ministère en charge de l'action humanitaire, à travers sa direction régionale de la Boucle du Mouhoun, a organisé, mercredi 5 mars 2025, une session de formation au profit d'une soixantaine de femmes transformatrices de produits tuberculeux et céréaliers.

Ces femmes entrepreneures ont appris, au cours de cette formation, les techniques de production de farine pour enfant, de conservation des produits agricoles ainsi que les procédures de normalisation. Cette formation, selon le gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun, Babo Pierre Bassinga, d'être mieux équipée et compétente sur le marché.

« C'est une formation de la plus haute importance qui a vocation de permettre aux femmes d'être mieux équipées, et d'avoir plus de compétences », a-t-il affirmé ajoutant qu'elle est en adéquation avec la vision de l'Offensive agropastorale et halieutique. L'un des formateurs, Sidoine Béré, a expliqué que la session de formation sera axée principalement sur les techniques et astuces de conservation des produits agricoles céréaliers et tuberculeux.

L'étape de la conservation des produits agricoles, a fait savoir M. Béré, est généralement négligée par les producteurs. Quant à Youssion Napon, directeur régional chargé de l'Action humanitaire de la Boucle du Mouhoun, il a fait remarquer que la suite de cette formation va consister à mettre les bénéficiaires en contact avec les structures financières régionales pour leur faciliter l'accès aux ressources.

« En plus, l'Etat a prévu du matériel pour accompagner ces femmes leaders », a ajouté M. Napon. La transformatrice agroalimentaire, Cécile Millogo, a soutenu que la formation va apporter de la plus-value dans le travail des femmes entrepreneures.

« Nous allons pouvoir produire des produits de qualité et en quantité », avoue-t-elle. Porte-parole des bénéficiaires, elle a plaidé pour plus d'accompagnement en faveur des femmes surtout dans le domaine de la normalisation des produits.