Namibie: Le pays offrira des visas à l'arrivée aux investisseurs et aux touristes à partir d'avril

TLDR

La Namibie introduira des visas à l'arrivée pour les investisseurs internationaux et les touristes à partir du 1er avril

Cette politique vise à réduire les délais bureaucratiques et à faire de la Namibie un centre régional d'affaires et de tourisme.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des objectifs de diversification économique de la Namibie, en particulier dans les domaines des énergies renouvelables, du pétrole et du gaz, et du tourisme.

La Namibie introduira des visas à l'arrivée pour les investisseurs internationaux et les touristes à partir du 1er avril, dans le cadre des efforts visant à attirer les capitaux étrangers et à stimuler les secteurs clés, a annoncé lundi le Namibia Investment Promotion Development Board (NIPDB).

Cette politique vise à réduire les délais bureaucratiques et à positionner la Namibie comme un centre régional d'affaires et de tourisme, a déclaré le PDG du NIPDB, Nangula Uaandja, à Windhoek. L'initiative s'aligne sur les objectifs de diversification économique de la Namibie, en particulier dans les domaines des énergies renouvelables, du pétrole et du gaz, et du tourisme.

La Namibie, riche en minéraux et en projets énergétiques émergents, développe son secteur de l'hydrogène vert, en exploitant l'électricité renouvelable pour produire du carburant propre, tout en développant ses ressources pétrolières et gazières. La réforme des visas fait suite à des mesures similaires en faveur des investissements prises par l'Afrique du Sud qui, l'année dernière, a mis à jour les règles relatives aux permis de travail et assoupli les conditions d'entrée pour les visiteurs en provenance de l'Inde et de la Chine.

Points clés à retenir

En simplifiant les formalités d'entrée pour les voyageurs d'affaires, la Namibie vise à accroître les investissements directs étrangers (IDE) et à stimuler la croissance économique. La politique de visa à l'arrivée devrait renforcer l'industrie du tourisme en Namibie, qui contribue à près de 10 % du PIB, tout en attirant des investisseurs à long terme dans les domaines des infrastructures, de l'exploitation minière et de l'énergie.

La demande mondiale d'hydrogène vert étant en hausse, les politiques rationalisées de la Namibie pourraient la positionner comme un acteur énergétique clé en Afrique, en concurrence avec le Maroc et l'Afrique du Sud sur les marchés de l'énergie durable.