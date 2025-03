Nigeria: Réponse du Président Tinubu aux observations de l'Archevêque Ugorji sur la situation au pays

Abuja — Le bilan de la nation dressé par Mgr Lucius Iwejuru Ugorji, Archevêque d'Owerri et Président de la Conférence épiscopale du Nigeria (CBCN) à l'ouverture de la première Assemblée plénière de cette année de la CBCN (voir Fides 10/03/2025) a suscité la réponse du bureau du Président de la République, M. Muhammadu Buhari.

« Le président Bola Tinubu apprécie profondément les interventions constantes des évêques catholiques en matière de gouvernance dans notre pays. La ferveur patriotique de la Conférence des évêques catholiques et son engagement en faveur de l'unité nationale, de la paix et de la stabilité sont inattaquables et profondément appréciés et respectés par le gouvernement », a déclaré le communiqué en réponse aux déclarations du président de la Conférence épiscopale.

« Bien que certains défis de gouvernance persistent dans les domaines mis en évidence par les évêques, il est important d'affirmer catégoriquement que notre pays a fait d'énormes progrès dans tous les secteurs depuis que le président Tinubu a pris ses fonctions il y a environ 22 mois », rétorque le bureau du président.

Par exemple, en ce qui concerne la lutte contre la criminalité, il est indiqué que « ces deux dernières années, plus de 8 000 criminels, bandits, voleurs, terroristes de Boko Haram et ravisseurs ont été éliminés et plus de 10 000 Nigérians, principalement des femmes et des enfants, ont été sauvés de leurs ravisseurs ».

« Grâce à l'amélioration de la sécurité dans nos communautés, en particulier dans le nord-ouest et le nord-est, les agriculteurs sont retournés dans leurs fermes et notre pays a connu une augmentation de la production alimentaire, ce qui fait actuellement baisser les prix des produits essentiels. Les agriculteurs de Kaduna, Kebbi et Jigawa sont des témoignages éloquents de l'amélioration de l'environnement sécuritaire. » Sur le plan économique, l'administration de Tinubu affirme avoir « stabilisé l'économie par rapport à la situation précaire héritée au moment de sa prise de fonction ».

« Notre balance commerciale s'est améliorée, nos réserves de change sont plus solides, l'inflation s'est ralentie, notre monnaie gagne en force par rapport aux devises convertibles, la capacité de raffinage locale a énormément augmenté grâce à la mise en service des raffineries de Dangote Refinery, de NNPCL à Port Harcourt et de Warri ».

Enfin, en ce qui concerne le chômage des jeunes, qualifié par Mgr Ugorji de « bombe à retardement », « l'administration du président Tinubu a conçu des programmes qui catalyseront l'emploi des jeunes, augmenteront leurs capacités et exploiteront leur ingéniosité, leur créativité et leur talent pour une meilleure productivité. Ces programmes ont été conçus pour créer plus de 10 millions de nouveaux emplois pour les jeunes.