Algérie: Ramadhan à Relizane - Des actions caritatives incarnant les formes les plus nobles de solidarité

Relizane — De nombreuses associations caritatives activant dans la wilaya de Relizane oeuvrent, durant le Ramadhan, à lancer des initiatives reflétant l'esprit de solidarité et de soutien pendant le mois sacré en venant en aide aux plus démunis.

Les initiatives varient entre distribution de colis alimentaires, organisation de tables de l'Iftar pour les nécessiteux et les voyageurs de passage, circoncisions collectives des enfants et distribution de vêtements de l'Aïd El-Fitr.

A l'occasion de ce mois sacré, la direction de l'Action sociale et de la solidarité (DASS) a accordé des autorisations pour l'ouverture de 29 restaurants destinés à servir des repas de rupture du jeûne, tout en fournissant des facilités aux associations caritatives organisant ces actions solidaires, a indiqué le directeur du secteur, Kaïs Merouch.

Ces restaurants de solidarité, répartis à travers la plupart des communes de la wilaya, sont gérés par 12 associations locales et de wilaya, ainsi que par 17 bienfaiteurs, offrant près de 3.000 repas/jour, qu'il s'agisse de repas à consommer sur place ou à emporter, en plus d'assurer des livraisons à des familles nécessiteuses.

Dans ce cadre, le comité de wilaya du Croissant rouge algérien (CRA) gère un restaurant servant des repas aux voyageurs de passage, situé à l'entrée ouest de la ville de Relizane, sur la route nationale RN 4, offrant entre 200 et 250 repas sur place, chaque jour, ainsi que plus de 200 repas à emporter.

Le même comité a programmé la distribution de pas moins de 2.000 packs alimentaires aux familles nécessiteuses dans différentes régions de la wilaya, en plus d'autres initiatives telles que la distribution de vêtements pour l'Aïd El-Fitr et des opérations de circoncision pour les enfants, a fait savoir la présidente du Comité, Hana Betayeb.

De leur côté, les Scouts musulmans algériens (SMA) œuvrent à aider les voyageurs et les nécessiteux en ouvrant deux restaurants de l'Iftar dans les communes de Oued R'hiou et Relizane, a indiqué le chef local des SMA, Mohamed Safih, qui a précisé que cette activité est une tradition annuelle à travers laquelle les groupes scouts cherchent à promouvoir les valeurs de solidarité et de soutien social entre les membres de la communauté.

Par ailleurs, dans le but d'apporter de l'aide aux catégories vulnérables et démunies de la société, le bureau de wilaya de l'Association "El-Islah wal irchad" a procédé à la distribution de 4.300 packs alimentaires à travers plus de 20 communes, dans le cadre du programme du mois de Ramadhan, sous le slogan "Miséricordieux, par vos dons, le bien s'accomplit", a souligné le président du bureau, Abdallah Rahal.

Cette association prévoit également la distribution prochaine de près de 2.000 packs alimentaires et l'organisation d'une table de l'Iftar pour plus de 100 orphelins et de veuves, ainsi que la collecte de vêtements pour l'Aïd pour les enfants issus de familles nécessiteuse et les orphelins, en plus de la distribution de plus de 400 repas à emporter pour les voyageurs sur la route nationale RN 23 reliant Tiaret et Relizane.

L'Association "Badr", spécialisée dans le suivi médical et psychologique des patients atteints de cancer à Relizane, a distribué, quant à elle, plus de 500 colis alimentaires aux familles de malades du cancer, ainsi qu'aux familles nécessiteuses et des veuves dans les régions rurales des communes de Sidi M'hamed Benaouda, Zemoura, Ammi Moussa et Bendaoud, a souligné la présidente de l'association, Badra Benadda.

Le Conseil "Souboul El-Kheirat", relevant de la direction des Affaires religieuses et des Wakfs de la wilaya de Relizane, a, jusqu'à présent, distribué plus de 400 packs alimentaires comprenant divers produits de base aux familles démunies, aux orphelins et aux veuves résidant dans les douars de la commune de Sidi Sâada, en plus de l'ouverture d'un restaurant de l'Iftar pour les voyageurs à Ammi Moussa.

L'opération se poursuit tout au long du mois sacré et concernera différentes communes de la wilaya avec diverses initiatives caritatives, a-t-on indiqué de même source.

Pour sa part, l'Association "Rouad El-Kheir" distribue quotidiennement des dizaines de repas à emporter pour les voyageurs empruntant l'autoroute Est-Ouest, a souligné le président de l'association, Walid Zerrad.

Il a ajouté que cette initiative se poursuit tous les jours et sera suivie par d'autres actions caritatives dans les jours à venir, telles que la distribution de packs alimentaires et de vêtements pour l'Aïd, avec la participation des bienfaiteurs. De son côté, l'Association "Kafil El-Yatim" de Relizane a distribué environ 750 colis alimentaires avec divers produits de base aux familles d'orphelins et de veuves dans les villages et communes d'Ammi Moussa, Mendès, Oued Djemaâ, Belacel et Relizane.

Le président de l'association, Adda Cheikh, a indiqué que l'opération touchera au total environ 1.000 familles, ajoutant que le programme de son association est riche, pendant le mois de Ramadan, avec l'organisation d'Iftar collectif, chaque semaine, pour les veuves et les orphelins.

Des associations caritatives et des bénévoles de la wilaya de Relizane mènent des actions similaires dans toutes les communes, saisissant cette opportunité pour mener des actions de charité, dans une atmosphère de solidarité et de coopération témoignant de la cohésion de la communauté, fidèle à ses coutumes et à ses hautes valeurs islamiques.