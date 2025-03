Algérie: Coup d'envoi de la 10e édition de l'Olympiade algérienne des mathématiques 2025

Alger — Le ministre de l'Education nationale, Mohammed Seghir Sadaoui a donné, mardi, le coup d'envoi de la 10e édition de l'Olympiade algérienne des mathématiques 2025, au lycée des mathématiques Mohand-Mokhbi à Kouba (Alger), pour sélectionner les meilleures élites scolaires nationales qui représenteront l'Algérie aux compétitions régionale, continentale et internationale de mathématiques.

Dans une déclaration à la presse, le ministre a affirmé que son département s'attelait à assurer le succès de cette édition de l'Olympiade en "offrant tout le soutien nécessaire aux élèves concernés par la compétition, à travers des formations et un encadrement adapté, afin qu'ils puissent représenter dignement l'Algérie lors des compétitions continentales et internationales de mathématiques".

Lancées aujourd'hui dans l'ensemble des établissements scolaires publics et privés ainsi qu'au niveau des écoles des cadets de la nation, ces compétitions permettront de sélectionner les talents qui porteront haut les couleurs de l'Algérie, à l'instar des années précédentes, ajoute M. Sadaoui.

Le ministre a, en outre, indiqué que la correction des copies d'examen aura lieu, mercredi, suivi de l'envoi des résultats à la Direction de l'enseignement spécialisé du ministère. Une fois les lauréats sélectionnés, une phase de formation sera lancée sous la supervision d'inspecteurs et d'enseignants spécialisés des ministères de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'objectif étant de "leur fournir l'expertise nécessaire pour participer aux compétitions régionale, continentale et internationale et améliorer ainsi le classement de l'Algérie dans ce genre de compétitions".

Il a, par ailleurs, saisi l'occasion pour saluer l'ensemble de la communauté éducative pour ses efforts visant à assurer la réussite du 2e trimestre de l'année scolaire en cours. "Nous sommes dans une phase pédagogique très importante, d'où la nécessité de motiver les élèves à obtenir de bons résultats", a-t-il déclaré, estimant que la période des examens constitue "une occasion importante pour identifier les compétences existantes en vue de former une élite sur laquelle nous pourrons compter".

Il a, également, fait savoir que les établissements d'enseignement restent ouverts durant les vacances de printemps afin de permettre aux élèves candidats aux examens officiels de bénéficier des cours de soutien dispensés.

M. Sadaoui a, à cet égard, fait état de l'achèvement des procédures administratives et pédagogiques restantes du 2e trimestre, dont la saisie des notes, la correction des examens, la présentation des réponses types et la réception des parents d'élèves, saluant les avantages assurés par la Direction des systèmes d'information du ministère de l'Education nationale en matière de numérisation dans le domaine pédagogique, permettant ainsi aux parents d'élèves d'obtenir les bulletins de notes via l'espace qui leur est dédié sur la plateforme numérique du ministère.

A noter que la première compétition éliminatoire de cette 2e édition de l'Olympiade algérienne de mathématiques est organisée au profit des élèves brillants en mathématiques, ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 17 sur 20 en mathématiques au premier trimestre de l'année scolaire 2024/2025, dans les classes de 3e et de 4e année de l'enseignement moyen, de 1ère année secondaire (tronc commun sciences et technologies), de 2e et de 3e année secondaire dans les filières mathématiques, math-technique, et sciences expérimentales.

L'Algérie avait réalisé de bons résultats lors de la 65e session des Olympiades internationales des mathématiques organisées au Royaume-Uni en juillet dernier, en remportant la médaille d'or et en étant le seul pays arabe et africain à avoir décroché une médaille, tandis que les autres membres de l'équipe algérienne avaient obtenu des attestations honorifiques.