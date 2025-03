Egypte: Le groupe Dubizzle des Émirats arabes unis acquiert le marché égyptien de l'automobile en ligne Hatla2ee

TLDR

Le groupe Dubizzle, basé aux Émirats arabes unis, a acquis Hatla2ee, le premier marché automobile en ligne d'Égypte, pour un montant non divulgué.

Fondée en 2016 par Samy Swellam, Hatla2ee est devenue une plateforme majeure d'achat et de vente de voitures neuves et d'occasion

Le groupe Dubizzle, connu pour ses plateformes telles que dubizzle, Bayut et Drive Arabia, a étendu sa présence dans la région MENA.

Le groupe Dubizzle, basé aux Émirats arabes unis, a acquis Hatla2ee, le premier marché automobile en ligne d'Égypte, pour un montant non divulgué. L'opération renforce la présence de Dubizzle dans le secteur automobile égyptien en intégrant la plateforme de Hatla2ee dans son écosystème plus large de petites annonces.

Fondée en 2016 par Samy Swellam, Hatla2ee est devenue une plateforme majeure pour l'achat et la vente de voitures neuves et d'occasion, attirant plus de deux millions de visiteurs mensuels sur son site web et son application mobile. L'acquisition permettra à Dubizzle Group d'améliorer la technologie de la plateforme et d'offrir une expérience plus transparente aux acheteurs et vendeurs de voitures égyptiennes.

Le groupe Dubizzle, connu pour ses plateformes telles que dubizzle, Bayut et Drive Arabia, a étendu sa présence dans la région MENA. Le PDG Haroon Rashid a déclaré que l'ajout de Hatla2ee permettra à Dubizzle d'offrir la plus large gamme de services automobiles en Égypte.

Points clés à retenir

L'acquisition de Hatla2ee souligne la consolidation croissante du secteur des petites annonces numériques dans la région MENA, les plateformes cherchant à accroître leur part de marché par des acquisitions stratégiques. Pour Dubizzle, cette opération renforce son engagement en Égypte, où il exploite déjà des plateformes de premier plan telles que Dubizzle et Bayut.

L'intégration de la base d'utilisateurs de Hatla2ee à la technologie de Dubizzle pourrait accélérer l'adoption du numérique sur le marché automobile égyptien, en améliorant l'expérience des acheteurs et des vendeurs. Alors que la concurrence sur les marchés automobiles en ligne s'intensifie en Afrique du Nord et dans le Golfe, d'autres accords pourraient suivre, les entreprises cherchant à dominer les marchés régionaux grâce à une technologie améliorée et à des offres de services plus étendues.