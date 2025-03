Afrique: Moniepoint et AfriGo lancent des cartes de paiement sans contact au Nigeria

TLDR

La fintech nigériane Moniepoint s'est associée à AfriGo pour émettre cinq millions de cartes de paiement sans contact.

La société prévoit de lancer des cartes sans contact au second semestre 2025 et a choisi AfriGo pour sa rentabilité.

Les paiements sans contact restent relativement peu répandus au Nigeria, où plus de 50 % des commerçants préfèrent encore les espèces en raison de leur rapidité et de leur fiabilité.

La fintech nigériane Moniepoint s'est associée à AfriGo, le système national de cartes domestiques du Nigéria, pour émettre cinq millions de cartes de paiement sans contact et introduire des solutions de paiement à la carte dans tout le pays. L'initiative vise à accélérer les paiements numériques et à réduire la dépendance à l'égard de l'argent liquide, en particulier chez les commerçants et les communautés mal desservies.

Moniepoint, qui dispose d'un vaste réseau de distribution, s'appuiera sur ses agents et ses commerçants pour favoriser l'adoption des cartes. La société prévoit de lancer des cartes sans contact au deuxième semestre 2025 et a choisi AfriGo pour sa rentabilité par rapport aux systèmes de cartes internationaux.

Les paiements sans contact restent relativement peu répandus au Nigéria, où plus de 50 % des commerçants préfèrent encore les espèces en raison de leur rapidité et de leur fiabilité. Cette décision fait suite à une initiative similaire de PalmPay, qui s'est récemment associé à CashAfrica pour introduire la fonctionnalité sans contact sur 1 000 terminaux de point de vente, avec des plans d'expansion à l'échelle nationale.

Moniepoint se conformera aux directives de paiement sans contact de la CBN, fixant les limites de transaction à 15 000 ₦ (23,73 $) par transaction et à 50 000 ₦ (79,11 $) par jour. La fintech déterminera les seuils d'authentification du code PIN en fonction des schémas de transaction.

Points clés à retenir

Le partenariat entre Moniepoint et AfriGo marque une avancée vers l'adoption des paiements sans contact au Nigéria. La Banque centrale du Nigeria (CBN) encourageant les transactions numériques, les acteurs de la fintech interviennent pour combler les lacunes en matière d'infrastructure et de sensibilisation. Alors que l'Europe et la Chine ont pleinement adopté les paiements sans contact, les consommateurs et les commerçants nigérians ne sont pas encore familiarisés avec cette technologie. Moniepoint reconnaît que l'éducation sera essentielle pour encourager l'utilisation de cette technologie.

Les mesures de sécurité, notamment les limites de transaction et les seuils d'authentification du code PIN, visent à concilier commodité et prévention de la fraude. S'il est couronné de succès, ce déploiement pourrait marquer un changement majeur dans le paysage des paiements au Nigeria, en augmentant l'inclusion financière et en modernisant l'économie du pays, qui est fortement tributaire de l'argent liquide.