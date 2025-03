Libye: Le pays lance le premier appel d'offres pour la prospection énergétique depuis 17 ans

TLDR

La Libye a lancé son premier appel d'offres pour la prospection de pétrole et de gaz depuis 2007, dans le but d'attirer les grandes compagnies énergétiques internationales.

L'appel d'offres portera sur des blocs onshore et offshore dans des bassins clés, notamment ceux de Syrte, Murzuq et Ghadames.

La production pétrolière du pays a récemment atteint 1,4 million de barils par jour, son niveau le plus élevé depuis des années.

La Libye a lancé son premier appel d'offres pour l'exploration pétrolière et gazière depuis 2007, dans le but de faire revenir les grandes compagnies énergétiques internationales après des années d'instabilité politique et de perturbations de la production, a déclaré le ministre du pétrole, Khalifa Abdul Sadiq.

L'appel d'offres proposera des blocs onshore et offshore dans des bassins clés, notamment à Syrte, Murzuq et Ghadames. Malgré les divisions politiques persistantes entre les gouvernements rivaux, la Libye, qui détient les plus grandes réserves de pétrole d'Afrique, s'efforce de relancer son secteur énergétique.

La production pétrolière du pays a récemment atteint 1,4 million de barils par jour, son niveau le plus élevé depuis des années. Le gouvernement vise à porter la production à 1,6 million de barils par jour d'ici 2025 grâce à de nouvelles explorations et au développement des champs existants. Des compagnies pétrolières internationales, dont l'italienne Eni, l'espagnole Repsol, BP et l'autrichienne OMV, ont récemment repris leurs activités de forage en Libye après les avoir interrompues en 2014 pour des raisons de sécurité.

Points clés à retenir

La nouvelle campagne d'exploration de la Libye témoigne d'un engagement renouvelé en faveur de son secteur pétrolier, en dépit de l'incertitude politique persistante. La situation stratégique du pays et ses vastes réserves en font une cible d'investissement attrayante, mais les risques de sécurité restent un défi pour les grandes compagnies pétrolières.

Si la stabilité politique s'améliore, la Libye pourrait augmenter considérablement ses exportations de pétrole, renforçant ainsi sa position au sein de l'OPEP et contribuant à l'offre mondiale. Toutefois, les investisseurs évalueront probablement les risques géopolitiques avant de s'engager dans des projets à grande échelle.